مُخرج شهير يتهم محمد سعد بسرقة فيلم «الدشاش»

شن المخرج أحمد البنداري هجوم شرس على الفنان محمد سعد متهما إياه بسرقة فكرة فيلمه الجديد «الدشاش» محذرا صناع الدراما والسينما من التعامل مع سعد.

وأوضح أحمد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تفاصيل اتهامه محمد سعد بسرقة فيلمه ومنحه لمخرج آخر قائلا:«فيلم الدشاش ده أصلا كان اسمه كعب داير وكان مترشحله نجوم تانية يا ريتني كنت روحت لأي حد فيهم».

وأضاف قائلا «وديته لمحمد سعد تحت اسم الحاوي وكان سعد ترشيحي أنا رغم تحذير ناس كتير من التعامل معاه كنت مصمم عليه وشايفه نقلة ليا وليه».

وتابع قائلا «بعد 3 شهور شغل عليه من اللف على المنتجين بالتوازي شغل على التصور البصري كله وشكل الشخصيات واللبس والديكور وطريقة الإخراج والمونتاج و ستوري بورد كاملة علشان أروح للنجم بتصور كامل للفيلم مش رايحين نهزر يعني».

وأضاف :«بعد مكالمات ومواعيد كتير روحتلة البيت أنا والمؤلف والمفروض السيناريو كان عاجب سعد جدا ومتحمسله خصوصا إنه كوميدي دراما مش فارس كوميدي زي كل أفلامه وكان في شركة كبيرة ومنتج كبير موافق على الفيلم بحذر طبعا لسمعة محمد سعد مع المخرجين لكني طمنتة وقولتله ماتقلقش سعد عاجبه الفيلم ومتفقين على الخطوط العريضة كلها».

واستكمل قائلا:«كان شرط سعد الوحيد إن المنتج مايعترضش على أجره الكبير ده كان كلامه بالحرف والمنتج ده كلم سعد واداله أكتر من ميعاد وسعد لغى كل المواعيد لأسباب مختلفة لحد ما في يوم كلم هو المنتج وقاله إن الفيلم مش عاجبه وإن السيناريو ضعيف وإنه عايز يبقى يحدد معاه ميعاد على فيلم تاني»

وتابع أحمد البنداري حديثه مشيرا إلى أن كلام الفنان محمد سعد أختلف عما كان قائلا:« المنتج كلمني وقالي استغربت جدا لأن ده عكس كلامه وبعدها كلمته قالي نفس الكلام إنه الفيلم مش عاجبه ماحبتش أطول في المكالمة خصوصا إن ده حقه إنه يعجبه فيلم أو مايعجبوش مع إنه مقالش كده من الأول بالعكس والحمد لله على نعمة التكنولوجيا الواتساب كله موجود».

واختتم حديثه محذرا من التعامل مع سعد قائلا :«بس الغريب إني اكتشف بعد كده إن الدشاش هو الحاوي مع مخرج تاني ومنتج تاني ليهم كل الاحترام والتقدير والتمنيات بالتوفيق.. ده كان تحذير لأي صانع أفلام من التعامل مع محمد سعد من غير ما يكون مأمن نفسه ومجهوده ١٠٠٪».

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