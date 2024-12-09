شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2024..watch it تشهد على أفضل أعوامها منذ إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت منصة watch it أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها في 2019 وتعد من أهم المنصات الإلكترونية فى الوطن العربى، وكانت watch it منذ إطلاقها تقدم أعمالاً أصلية تعرض حصريًا على شاشتها خلال أشهر العام المختلفة، ودائمًا ما كانت تعتمد على البطولات الشبابية من أجل إعطاء الفرصة للمواهب الشابة للانطلاق ودعمهم أكثر ومن 5 سنوات منذ انطلاقها وتقدم المنصة أكثر من عمل في السنة من أعمالها الأصلية.

واستطاعت المنصة تقديم عدد من الأعمال الأصلية المختلفة والمتنوعة والتى حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وكذلك على المستوى النقدى ولاقت إشادات واسعة من قبل صناع الدراما والنقاد.

ولكن عام 2024 كان أفضل أعوام المنصة منذ انطلاقها، وقدمت 5 مسلسلات من أعمالها الأصلية على مدار العام وفى يناير قدم القائمون على منصة watch it الفنان الشاب طه الدسوقى فى أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "حالة خاصة"واستطاع المسلسل تصدر محركات البحث على موقع جوجل مع عرض كل حلقتين جديدتين وحديث مواقع التواصل الاجتماعى عن المسلسل، بعدما خلق حالة درامية متفردة وتناول طبيعة حياة مرضى طيف التوحد ونشر روح الأمل والطمأنينة لدى العائلات، وإظهار أنهم لا يندرجون تحت فئة الأمراض الصعبة ولديهم قدرات خاصة.

مسلسل "حالة خاصة مكون من 10 حلقات، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ونافست المنصة خلال موسم رمضان الماضي 2024، بمسلسل لحظة غضب للنجمة صبا مبارك، المكون من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والغموض، حيث جسدت صبا خلاله دور طباخة في أحد الفنادق الكبرى، تعاني من إهمال زوجها، وخلال الاحتفال بعيد ميلادها يختفى زوجها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى، حتى اكتشاف أنها السبب الرئيسي في مقتله بسبب لحظة غضب تقوم بضربه على رأسه فيفقد حياته ولحظة غضب بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أما في شهر مايو الماضى عرضت المنصة مسلسل دواعي السفر للنجم أمير عيد، ليكون ثالث تعاون بين أمير والمنصة بعد قيامها بإنتاج الجزئين الأول والثاني من مسلسل ريفو له في أولى بطولاته في عالم الدراما، ودارت أحداث العمل حول العلاقة بين علي – أمير عيد- وجاره القبطان إبراهيم، بعد معاناة كل واحد منهم من الوحدة بشكل مختلف، وكيف أن علاقتهما ستملئ حياة كل واحدا منهما، وتصلحها، في جو أسري اجتماعي دافئ دواعي السفر مكون من 10 حلقات، من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

وفي يونيو الماضي طرحت منصة watch it الإلكترونية الجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، التي تقدمها الفنانة الكبيرة سوسن بدر، وتتحدث من خلال اجزائها المختلفة على فترات هامة في تاريخ مصر وأشهر الأماكن التاريخية وتناول الجزء الثاني من السلسلة أهم المحطات التاريخية بداية من العصر الروماني مرورًا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي، وهي إخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم.

وفى سبتمبر الماضى، عرض مسلسل "انترفيو"، المكون من 8 حلقات ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة رنا رئيس والفنان السوري خالد شباط، إذ دارت أحداثه حول قيامها بإجراء "انترفيو" للعمل في شركة خالد شباط، وخلال الأحداث، تظهر رنا بـ 3 شخصيات مختلفة.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجوار رنا رئيس وخالد شباط، كل من: ميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

أما في شهر أكتوبر عرض مسلسل 6 شهور هو أخر عروض المنصة في 2024، وهو البطولة الأولى للفنان الشاب نور النبوي في الدراما، حيث تناولت أحداث العمل قصة منافسة مراد – نور النبوي- ولطيفة – نور إيهاب- على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية و العمل من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.