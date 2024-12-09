شكرا لقرائتكم خبر عن يا رب إن شاء الله ربنا يسهل.. حسن الرداد يرد على "حمل" إيمي سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، صوراً لكل من الفنان حسن الرداد وزوجته النجمة ايمي سمير غانم، من مشاركتهما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي ظهرت فيها "ايمي" بوزن زائد لتنتشر الشائعات حول حملها مرة آخري.

وقال حسن الرداد، في احدي اللقاءات الصحفية على السجادة الحمراء للمهرجان، رداً على سؤال حمل زوجته النجمة ايمي سمير غانم، وانتظارهم لمولود جديد، يارب ان شاء الله ربنا يسهل"، وهو ما حسبه الكثيرين بانها إجابة غير مباشرة بانتظارهما لمولود جديد.



ايمى سمير غانم

ويشار الرداد وزوجته ايمي سمير غانم يجتمعان سوياً في مسلسل "عقبال عندكم" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، حيث يعد العمل استكمالا لثنائية حسن الرداد وإيمى سمير غانم، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سوياً، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.