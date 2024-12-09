شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينقذ وافى صديقه المحامي لطفى عبود من الموت في مسلسل رقم سرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 22، من مسلسل رقم سرى والذى يعرض على قناة dmc بشكل مأساوى حيث تعرض المحامى لطفى عبود "صدقى صخر" بعد خروجه من السجن لطلق نارى من أسامة شطا في المكتب لاقتناعه أنه رفض الدفاع عنه، وتنتهى الحلقة بهذا الشكل الحزين، لذلك هل سوف ينقذ وافى "عمرو وهبة" صديقه لطفى عبود، هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة من المسلسل.

مسلسل رقم سرى من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة watch it

ويُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 8 مساء، ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.