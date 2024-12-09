شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام جاي زي باغتصاب فتاة بـ مشاركة شون "ديدي" كومبس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتُهم المغنى العالمى جاي زي باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا منذ 24 عامًا إلى جانب زميله المغنى شون "ديدي" كومبس في دعوى مدنية، تم رفعها في أكتوبر الماضى.

تم اتهام زى البالغ من العمر 55 عامًا، واسمه القانوني شون كارتر، في دعوى مدنية رفعتها امرأة تم إطلاق اسم جين دو، وفقًا للشكوى المعدلة التي حصلت عليها موقع People، تزعم دو أنها تعرضت للاعتداء بعد أن تم نقلها بالسيارة إلى حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في عام 2000.

تم رفع نفس الدعوى المدنية في الأصل في مدينة نيويورك في أكتوبر الماضى مع حذف أسماء اثنين من المشاهير وإدراج شون "ديدي" كومبس، 55 عامًا، كمدعى عليه فقط، وتم تقديم شكوى معدلة لـ إتهام كارتر.

في الدعوى القضائية التي رفعتها المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها في العشرين من أكتوبر الماضى، زعمت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل كومبس وكارتر بينما كانت إحدى المشاهير الإناث التي لم يتم الكشف عن اسمها تشاهد ذلك خلال حفل أقيم في أحد مساكن مدينة نيويورك بعد حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي.

وتقول الدعوى: "قام المدعى عليه شون كومبس، إلى جانب صديقه القديم وزميله شون كارتر (المعروف باسم "جاي زي")، بتخدير واغتصاب فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا في حفل ما بعد حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي لعام 2000. ووقفت شخصية مشهورة أخرى وشاهدت كومبس وكارتر يتناوبان على الاعتداء على القاصر".

وتزعم المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها، والتي كانت تبلغ من العمر 13 عامًا في عام 2000، في الدعوى القضائية أنها كانت تحاول الدخول إلى حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي من خلال الوقوف خارج قاعة راديو سيتي للموسيقى والسير نحو سيارات الليموزين التي كانت تنقل الضيوف إلى المكان.

وفقًا للدعوى، أخبر أحد سائقي سيارات الليموزين جين دو أنه يعمل لدى كومبس وأنها "تناسب ما يبحث عنه ديدي"، وتمت دعوتها إلى حفلة بعد حفل توزيع الجوائز، وأخبرها السائق بالعودة إلى سيارته في وقت لاحق من المساء.

وفقًا للشكوى، تزعم الدعوى أنه عند وصولها إلى الحفلة، طُلب منها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء وتم تخديرها في النهاية بعد إعطائها مشروبًا.

ثم تزعم المدعية، التي أصبحت الآن في منتصف الثلاثينيات من عمرها، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مشهور لم يذكر اسمه، بينما كانت امرأة مشهورة لم يذكر اسمها تشاهد، قبل أن يغتصبها كومبس، وفقًا للشكوى.