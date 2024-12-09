شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم سوريا يغردون في حب الوطن.. أبرزهم أصالة وجومانة مراد وسامر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم السوريين على التعبير عن مدى حبهم لوطنهم سوريا عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى بتغريدات أو تعليقات كلها فرحة وسعادة.

وعبرت النجمة السورية جومانة مراد عن عشقها لوطنها سوريا قائلة: سوريا ستزهر مرة أخرى، والشعب السوري واحد، ولا للطائفية جميعنا أبناء هذا الوطن.

ونشر أيضًا النجم السورى سامر المصرى فيديو على حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق عليه قائلاً: "عاشت سوريا حرة"، كما صرح المصرى في الفيديو قائلاً: "استنينى يا أمى أستنينى، أخيرًا هاجى أشوفك يا أمى، 14 سنة يا أمى، مبروك يا سوريا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللى ضحوا من أجل سوريا".

أيضًا غردت النجمة أصالة، عبر حسابها على موقع x "تويتر سابقا"، تغريدة كتبت فيها، قائلة: "يا سوريا الحرّة مبروك حريتك سوريا حرة، كما نشرت أيضًا الفنانة أصالة: "ما نمت بس مرتاحة وعندي صحوة بتنسيني النوم ليالي طويلة مبروك فرحة أهلي وأحبابي الطيبين اللي عم يحافظوا على الفرح يعلى صوته ويوصل لحدود السما مبروك يا شباب سوريا العظام يا مستقبل بيليق باسم سوريا العظيمة، مضيفا: سوريا الحلوة صارت حرة ورح تتعمر ورح تحلى وترجع أحلى بإيدين طيبة ما بتفكر بالانتقام وبتشوف بكرة الأحلى وكلنا إيد بإيد نزين بالحب بالتعايش بالتسامح سوريا الكبرى سوريا الطيبة سوريا الحلوة".

وكتبت الفنانة كارمن لبس، قائلة: "صباح الخير سوريا ويارب مرحلة جديدة وحرة، مرحلة وحدة وحرية وبناء وسلام، وان شاء الله نشوف عودة المسجونين والمفقودين اللبنانيين".