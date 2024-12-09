كشفت أسرار نجاحها.. كارينا كابور تخطف الأنظار بإطلالتها في جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت النجمة الهندية كارينا كابور لليوم الثاني من مهرجان “البحر الأحمر السينمائي الدولي” في دورته الرابعة، والذي يُقام في مدينة جدّة بالسعودية اللون الأبيض في إطلالة مبهرة وأنيقة.

واختارت النجمة الهندية فستاناً أنيقاً بقصّة عصرية تجمع بين التفاصيل الكلاسيكية والحركات الشبابية اللافتة، وتحدثت خلال ندوة ضمن فعاليات المهرجان عن دور عائلتها في تشكيل شخصيتها ومسيرتها المهنية، مشيرةً الى أن دعم عائلتها من والدها ووالدتها، وأختها كاريشما كان الركيزة الأساسية لنجاحها.

وأشارت كارينا الى ذكرياتها مع النجم شاروخان وفيلمها المميز “أسوكا” معبّرةً عن شغفها الكبير بالتمثيل، ووصفت المهنة بأنها جزء لا يتجزأ من حياتها وشخصيتها، قائلةً: “لطالما حلمت بأن أكون ممثلة. التمثيل بالنسبة إلي هو أكثر من مجرد مهنة، إنه أسلوب حياة أتنقل فيه بين الشخصيات من فيلم إلى آخر، وأتمنى أن أبقى ممثلة طوال حياتي”.

وتحدّثت كابور أيضاً عن رؤيتها حول مقومات الفيلم الناجح في ظل التغيرات المستمرة في صناعة السينما فقالت: “القاعدة بسيطة، لكي ينجح الفيلم، يجب أن يخلق السحر. سواء كان ذلك من خلال مشاعر قوية، أو أكشن مثير، أو موسيقى لا تُنسى، إذا استطاع الفيلم أن يلهمك ويجعلك تشعر بشيء خلال ساعتين أو ساعتين ونصف الساعة، فهذا هو النجاح”.

وأضافت: “يجب أن يكون هناك سحر في الفيلم، شيء ما يحتاج إلى لمس مشاعرك، سواء من خلال القصة أو الموسيقى أو الحركة. هذا هو ما يجعل الفيلم لا يُنسى”.

كما تطرقت كابور في حديثها الى تقاليد السينما الهندية، فقالت “إن الأفلام في بوليوود ليست مجرد تسلية، بل هي تجارب تحوّلية ترسخ في ذاكرة المشاهدين بعد انتهاء العرض”.

وفي لقاء آخر على هامش المهرجان، كشفت كارينا كابور لبرنامج “عرب وود” عن أسرار جمالها إذ قالت: “ليس هناك أسرار، لكن السر يكمن في شعوري بالسعادة والثقة بالنفس والراحة”.