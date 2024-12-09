حسن الرداد وإيمي سمير غانم يردان على شائعات الحمل والدراما الرمضانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائهما ضمن برنامج “Et بالعربي”، على هامش مشاركتهما في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، علّق النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، للمرة الأولى على تساؤلات الجمهور حول حقيقة حمل إيمي بطفلها الثاني بعد ظهورها في حفل افتتاح المهرجان بوزن زائد.

وردّاً على سؤال حول متى سنرى أخاً أو أختاً لطفلهما الأول فادي، قال الرداد: “سمعت الشائعات من عدد من الأصدقاء ولكنني لم أتابع تعليقات الجمهور على الأمر بسبب انشغالي بالمهرجان”، وأضاف: “يا رب إن شاء الله ربنا يسهّل”.

أما إيمي فطلبت من مراسلة البرنامج بشكل عفوي أن تطلب من والدتها الدعاء لها، حيث علّقت مازحةً: “أمك عايشة، خلّيها تدعيلي”.

يُذكر أن حسن الرداد وإيمي سمير غانم قد حسما أمر مشاركتهما في دراما رمضان بعد جدل كبير حول غيابهما عن الموسم المقبل، حيث استقرا على اسم مسلسلهما الجديد “عقبال عندكم”، الذي يُنتظر أن يُعرض في موسم رمضان 2025، ويأتي هذا الإعلان بعد وقت طويل من التحضيرات وتغيير الاسم المبدئي للمسلسل الذي كان بعنوان “مش هو ولا هي”.

والمسلسل الجديد “عقبال عندكم” مكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف الكاتب أحمد سعد والي، وتستمر التحضيرات النهائية له قبل البدء بالتصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.