شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل كرم مطاوع .. ماذا قال عن عادل إمام وسناء جميل وسهير المرشدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ9 من ديسمبر مع ذكرى رحيل الفنان كرم مطاوع، الذى يعد أحد أهم الفنانين وأكثرهم موهبة ممن تألقوا سواء على خشبة المسرح أو بمختلف الأعمال الذى قدمها في السينما والتليفزيون، وبالتزامن مع ذكراه نسلط الضوء على جوانب بشخصيته وآرائه المهمة التى أكدها خلال حواراته التليفزيونية حول مدى تدخله في عمل زوجته الفنانة سهير المرشدى، إلى جانب حوار أجراه مع مفيد فوزى خلال كواليس فيلم "المنسى".

وقد تطرق كرم مطاوع خلال حواره فى كواليس فيلم المنسى عن رأيه فى موهبة الزعيم، ومدى تطوره بصورة كبيرة، خاصة أنه لم يدرس التمثيل، مؤكداً أنه من المدرسة التلقائية، فلم يتأثر بعدم الدراسة بمعهد التمثيل لأسباب عديدة تطرق لها خلال حواره.

وسبق أن عبر الفنان الراحل عن إعجابه الشديد بالفنانة الراحلة سناء جميل، ووصفها بأنها "بتنحت" الدور الذى تقوم بعمله، حيث تطغى شخصيتها بصورة كبيرة وتحفر اسمها مع كل دور تقدمه.

وخلال حوار آخر له تحدث عن زوجته الفنانة سهير المرشدى، مؤكداً أنها تتمكن من لعب إيزيس على خشبة المسرح، ثم تقدم دور سماسم فى ليالى الحلمية، ويصدقها الجمهور، وهو الأمر الناجم عن موهبة كبيرة، كما كشفت سهير المرشدى بنفس الحوار حول مدى تدخله فى عملها وصحة وجهة نظره بأمور عديدة.