نورغول يشيلتشاي توثق بالصور حضورها "البحر الأحمر السينمائي": "مهرجان ممتاز"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - منذ بدء مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الرابعة، بالخامس من ديسمبر، والذي يستمر حتى 14 ديسمبر، بجدة التاريخية، توافد نجوم عالميون، جاءوا من كل صوب ونحو، من بينهم نجوم هوليوود، نجوم بوليوود، نجوم تايلاند، وكذلك نجوم تركيا، الذين جاءت على رأسهم الممثلة التركية الشهيرة نورغول يشيلتشاي، والتي حرصت منذ هبوطها من الطائرة، أن توثق جميع خطواتها.

نورغول تمدح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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النجمة التركية نورغول يشيلتشاي، شاركت جمهورها التركي والعربي، فور وصولها إلى المملكة العربية السعودية، تحديداً جدة، تفاصيل رحلتها لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي شاركت خلاله في جلسة حوارية بصحبة الممثل التركي إنجين آلتان، للتحدث عن الدراما التركية وتأثيرها على الجمهور العربي.

وعند وصول نورغول للسعودية بدأت في نشر صور رحلتها بالطائرة، ثم صور لشوارع وبحر جدة، وبعدها حرصت على نشر كواليس تحضيراتها للمهرجان، ونشرت صوراً لفستانها، ولحظات وضع الميك آب على خاصية "القصص" بإنستغرام.

كما نشرت نورغول فيديوهات قصيرة لكواليس السجادة الحمراء، وعلقت على إحدى الصور التي التقطتها بعفوية وهى تقف بجانب ويل سميث: "ها أنا وصلت للافتتاح، والمفاجأة يقف بجانبي ويل سميث".

وعلى مدار 4 أيام، ظلت نورغول تنشر صور زيارتها لجدة، وكواليس المهرجان، كما تقدمت بالشكر أكثر من مرة لإدارة المهرجان، ومدحت المهرجان وجدة كذلك.

ونشرت نورغول منشوراً عبر صفحتها الرسمية، جمعت خلاله جميع إطلالتها بالمهرجان منذ بدايته، وعلقت قائلة: "لقد كان مهرجاناً ممتازاً، شكراً لمن ساهم ونظم وجمعنا مع جمهورنا".

المسيرة الفنية لنورغول يشيلتشاي

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كانت مسيرة نورغول مختلفة عن أقرانها، حيث بدأت النجمة التركية مسيرتها كبطلة، استطاعت من أول عمل أن تطأ قدمها إلى نجوم الصف الأول، وزادت شهرتها من خلال دورها "بهار كاراداغ" في المسلسل التلفزيوني "أسماء لي كوناك-Asmalı Konak" للمخرج تشاغان إيرماك. وفي نفس العام قامت ببطولة فيلم Mumya Firarda مع تيومان.

في عام 2003، شاركت في فيلم Asmalı Konak: Hayat، وهو الجزء الثاني من سلسلة Asmalı Konak من إخراج عبد الله أوغوز.

وعام 2005، حصلت نورغول، على أول جائزة لها، وهي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان أضنة السينمائي بدورته الثانية عشرة، عن دورها في فيلم Eğreti Gelin من إخراج عاطف يلماز. ومن بعدها بدأت نورغول طريقاً غير منقطع من النجاحات المتواصلة وبطولات لأشهر أفلام مسلسلات ومسرحيات بتركيا، التي استطاعت من خلالها أن تدخل جميع البيوت التركية، بل العربية أيضاً، ووصل صيتها إلى الغرب، كما حصلت النجمة التركية على عدد كبير من الجوائز المحلية والدولية.

الجوائز

2005- مهرجان أضنة غولدن بول السينمائي الثاني عشر - جائزة أفضل ممثلة عن (Eğreti Gelin).

2007- جوائز صدري أليشيك – جائزة أفضل ممثلة عن ( Adem'in Trenleri).

2007- جمعية ممثلي السينما المعاصرة - جائزة أفضل ممثلة عن (Yaşamın Kıyısında).

2007- جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي (Yaşamın Kıyısında).

2008 - مهرجان أنطاليا الذهبي البرتقالي السينمائي الخامس والأربعون - أفضل ممثلة (Vicdan).

2015 - جوائز صدري أليشيك للمسرح والسينما العشرين "الممثلة الأكثر نجاحاً لهذا العام" في فئة الدراما.

2017- جوائز مهرجان ديافا العربي الدولي "أفضل ممثلة".

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