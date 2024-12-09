شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وأدم يلتقيان على مسرح الأرينا بالكويت يوم 12 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجمان تامر حسنى واللبنانى أدم فى حفلا غنائيا يوم 12 ديسمبر الجارى بالكويت على مسرح الأرينا، ويقدم تامر حسنى باقة مميز من أغانية التي يعشقها جمهوره في كل مكان، ومنها "يا نور عينى، قرب حبيبى، كل ما أشوفك، تليفونى رن"، كما يقدم أدم أغانية التى شتهر بها.

وكان قدم قدم حسنى حفلا غنائيا ضخماً في الامارات وسط حضور 300 ألف شخص، حيث قدم مفاجأت كثيرة على مسرح الإمارات، كما قدم عدد من الراقصين بعض الرقصات على نغمات تامر حسنى .

يذكر أن النجم تامر حسنى انتهى مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد "رى ستارت"، واحتفل مع باقى فريق العمل بالانتهاء منه وتقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة ومحمد ثروت وميمي جمال وإخراج سارة وفيق، ويظهر خلال العلم عدد من ضيوف الشرف.

وتتعاون المخرج سارة وفيق مع النجم تامر حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.