شكرا لقرائتكم خبر عن تود هاينز: انسحاب خواكين فينيكس من الفيلم الجديد كان صعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج تود هاينز، بصراحة عن رحيل خواكين فينيكس عن فيلم كانا يعملان فيه معًا، وأكد أن إنسحاب فينيكس في اللحظة الأخيرة كان "صعبًا.

وكان من المقرر أن يتتبع الفيلم الذي لم يتم تسميته بعد - والذي كان من المقرر سابقًا أن يقوم ببطولته ممثل فينيكس وداني راميريز بطل Top Gun: Maverick، رجلين أثناء تطويرهما لعلاقة رومانسية ومغادرة لوس أنجلوس في الثلاثينيات إلى المكسيك، وفقًا للتقارير.

تم تعيين هاينز، الشهير بـ فيلمه Velvet Goldmine الذى طرح 1998، كمخرج وكاتب مشارك، وفقًا لـ Deadline، غادر فينيكس موقع تصوير الفيلم قبل وقت قصير من بدء إنتاجه في جوادالاخارا بالمكسيك.

وصرح هاينز قائلا:" ما حدث هذا الصيف كان صعبًا، لكن الفيلم نفسه والسيناريو نفسه قد يعودان إلى الحياة في شكل مختلف يومًا ما"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Variety ".



تود هاينز وخواكين فينيكس

وكان قد كشف تقرير جديد نشر على موقع "nme"، عن أن النجم العالمى خواكين فينيكس انسحب من فيلم تود هاينز الرومانسي الجديد للمثليين قبل خمسة أيام فقط من بدء التصوير.

كان الفيلم الذى لم يستقر على اسمه بعد جاهزًا لبدء التصوير في جوادالاخارا بالمكسيك خلال الأيام المقبلة، لكن موقع Variety أكد أن فينيكس قد انسحب من العمل، حيث قال شخص مقرب من الفيلم إن فينيكس لم يشعر بالراحة.