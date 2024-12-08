الأمير لويس يفاجئ الجميع برسالته التي كتبها في بطاقة الكريسماس.. إليكم تفاصيلها

رسالة الأمير لويس

الأمير لويس أثناء وضع رسالته على شجرة الكريسماس- مصدر الصورة: Jordan Pettitt / POOL / AFP

دور إيجابي من والدي كيت ميدلتون مع أحفادهما

كيت ميدلتون تتقدم العائلة المالكة في حفل الكريسماس السنوي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - عادة يفعلها الأشخاص، وبما فيهمفي حفل الكريسماس، وهي كتابة رسالة قصيرة، يوجهون من خلالها الشكر والامتنان لشخص ما، وكتبرسالة بسيطة ولطيفة، في حفل الكريسماس الذي حضره أمس الأول، بصحبة والديه، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، وأشقائه، وقام بتوجيهها لشخصين يشعر بالامتنان لهما.كتب الابن الأصغر لأمير وأميرة ويلز، الأمير لويس، 6 أعوام، رسالة لطيفة إلى أجداده في الحفل السنوي الرابع، وترك رسالته على "شجرة الكريسماس"، التي كانت موجودة خارج دير وستمنستر في لندن، حيث أقيم الحدث.وكشف مصدر مقرب، عن نص الرسالة التي كتبها الأمير الصغير، وكانت كالتالي: "شكراً للجدة والجد لأنهما لعبا معي كثيراً هذا العام"، في إشارة إلى جديه لأمه، كارول ومايكل ميدلتون.للمزيد من الأخبار: الملك تشارلز والملكة كاميلا يصدران بطاقة الكريسماسيذكر أنه في بداية العام الجاري قد أعلنتعن إصابتها بالسرطان، وظلت لشهور مختفية عن الأضواء، وابتعدت عن حضور المناسبات الخاصة والعامة، والقيام بالمهام الملكية، بسبب رحلة العلاج الكيميائي التي خضعت لها، ولم تظهر إلا مرات معدودة، حتى أعلنت في سبتمبر الماضي، الانتهاء من علاجها الكيميائي، وبدأت تدريجياً العودة لمهامها.في هذه الفترة، كان والد ووالدةيلعبان دوراً رئيسياً ومهماً، وهو رعاية أحفادهما الثلاثة؛ الأمير جورج، 11 عاماً، والأمير شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، بمساعدة الأمير ويليام، الذي لم يستطع القيام بالأمر وحده، وذلك نظراً لمسؤولياته الملكية.وقال أحد المطلعين على القصر لمجلة PEOPLE في مارس الماضي: "إن والد ووالدةيشكلان عاملاً مهماً في تربية أحفادهم"، كما أشار إلى أن عائلةمكثوا فترة علاج أميرة ويلز، مع أحفادهم، وكانوا يصطحبون الأطفال إلى المدرسة، ويهتمون بواجباتهم المدرسية، ويلعبون معهم.وحضرت كارول (69 عاماً) ومايكل (75 عاماً) حفل الترانيم يوم الجمعة الذي استضافته ابنتهما، وكذلك أشقاء كيت، جيمس ميدلتون وبيبا ميدلتون. وبينما كان جميع أفراد عائلة ميدلتون حاضرين لدعم أميرة ويلز، غاب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

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بدأت كيت ميدلتون موسم الكريسماس بحفلها الأكثر أهمية وهي تشع إشراقاً وبهجة وحيوية، من خلال ارتدائها معطفاً أحمر طويلاً من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين (مصمم فستان زفافها)، حيث استضافت أميرة ويلز الحفل السنوي الرابع "معاً في الكريسماس"، Together at Christmas، في كنيسة وستمنستر آبي في لندن، والذي يحمل أهمية أكبر هذا العام، بعد فترة خضعت فيها كيت للعلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان وجراحة كبرى في البطن.

عندما وصلت، ظهرت كيت بمفردها في وقتٍ مبكرٍ لتحية المتطوعين قبل الانضمام إلى أفراد العائلة المالكة، وعائلتها، الذين يصلون عادةً قبل بدء الاحتفال. وبعد وصول أميرة ويلز، وصل الأمير ويليام مصطحباً معه الأمير جورج، الأميرة تشارلوت، والأمير لويس لدعم والدتهم.جديراً بالذكر أن كيت ميدلتون 42 عاماً، ترأست أول حفل الكريسماس عام 2021، كوسيلة لشكر أولئك في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين ردوا الجميل لمجتمعاتهم خلال جائحة COVID. وأصبح الحفل تقليداً سنوياً منذ ذلك الحين، وعنصراً أساسياً في تقويم العائلة المالكة.

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