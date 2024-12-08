شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى فى صورة مع أمير المصرى ومحمد فراج أثناء أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان نور النبوي متابعيه من خلال حسابه على موقع إنستجرام بصورة له بصحبة الثنائى محمد فراج، وأمير المصري أثناء تأدية مناسك العمرة، وعلق عليها بكتابة: "ربنا يديمها الحمد لله".



نور النبوى وفراج وامير المصرى

من ناحية أخرى حصد آخر أعمال نور النبوى الممثل فى فيلم "الحريفة 2" مؤخراً إيرادات بلغت 10 ملايين و118 ألفا و788 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه خلال 3 أيام عرض بدور العرض السينمائية المختلفة 21 مليونا و285 ألفا و580 جنيها.



نور النبوى مع أمير المصرى ومحمد فراج

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدي، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

وتم تقديم جزء ثانِ من فيلم "الحريفة" بعد أقل من عام من عرض الجزء الأول في يناير الماضي، وتحقيقه نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر، وتتمحور قصة الجزء الثانى حول الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف إلى مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معاً بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.