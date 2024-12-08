عبد الله المزيني صاحب البصمة الخاصة بالدراما التلفزيونية السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان السعودي عبد الله المزيني عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، ويعد الفنان عبد الله المزيني واحدًا من أبرز الفنانين بـ السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام حيث شارك خلال مسيرته الفنية بالعديد من الأعمال الفنية وبشكل خاص الدراما التلفزيونية السعودية والتي يعد أحد روادها، وقد حققت تلك المسلسلات نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

مسيرة فنية ونجاح بالدراما التلفزيونية على مدار أربعون عامًا

بدأ الفنان السعودي عبد الله المزيني مسيرته الفنية منذ فترة الثمانينيات وبشكل خاص في الدراما التلفزيونية والتي حقق بها إنتشارًا ونجاحًا كبيرًا، حيث شارك بالعديد من المسلسلات التلفزيونية بتلك الفترة ومن أبرزها مسلسل "الزمن دوار" وفي عام 1984 شارك ببطولة مسلسل "من غير ليش" والذي شارك ببطولته أمام كل من عبد الله السدحان، عبد الإله السناني، يوسف الجراح.



وعقب ذلك توقف الفنان السعودي عبد الله المزيني عن المُشاركة بالدراما التلفزيونية لمدة قاربت على الـ8 سنوات، ليعود عقب ذلك في عام 1992 من خلال مُشاركته ببطولة مسلسل "يوميات وضاح".

"طاش ما طاش" و "شباب البومب" وتعاون مع كبار النجوم

وطوال فترة التسعينيات شارك الفنان السعودي عبد الله المزيني ببطولة العديد من المسلسلات السعودية، ومن أبرزها مسلسل "طاش ما طاش" والذي شارك ببطولة الجزء الثالث منه عام 1995 ليستمر في المُشاركة ببطولته حتى الجزء الـ15 والذي تم عرضه عام 2007 ويعد من أشهر المسلسلات التلفزيونية السعودية.

كما شارك أيضًا الفنان عبد الله المزيني ببطولة واحد من أشهر وأنجح المسلسلات التلفزيونية السعودية وهو مسلسل "شباب البومب" حيث شارك ببطولة الجزء الثاني منه والذي تم عرضه عام 2013 وجاء من بطولة فيصل العيسى، فيصل العمري وظل مُشاركًا ببطولته حتى الجزء الرابع عام 2015.



كما كان الفنان الراحل عبد الله المزيني أحد أبطال المسلسل التلفزيوني السعودي "العاصوف" والذي تم عرض جزئين منه في أعوام 2018، 2019 وشارك ببطولته أمام النجوم السعوديين ناصر القصبي، عبد الإله السناني.

وطوال مسيرة فنية إستمرت لأربعون عامًا شارك الفنان الراحل عبد الله المزيني ببطولة ما يتجاوز الخمسون مسلسل تلفزيوني أمام كبار نجوم السعودية والتي نجح من خلالها في ان يكون من كبار الفنانين بالسعودية والخليج بشكل عام.

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