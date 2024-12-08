فرح الهادي وعقيل الرئيسي يرزقان بطفلهما الثاني ويطلقان عليه هذا الاسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - رزق الفنانان والمؤثران نجما مواقع التواصل الاجتماعي فرح الهادي وعقيل الرئيسي بطفلهما الثاني وأطلقا عليه اسم نوح. ونشر عقيل مجموعة صور وفيديو مع طفله من دون الكشف عن ملامح وجهه. علماً أن فرح وعقيل هما والدان لطفل يدعى آدم وكانا قد رزقا به في أغسطس من العام 2023.

نشر عقيل الرئيسي فيديو من داخل المستشفى لحظة ولادة طفله



شارك الزوجان عقيل الرئيسي وفرح الهادي الخبر السعيد مع متابعيهما عبر حسابيهما على إنستغرام، حيث نشر عقيل فيديو من داخل المستشفى لحظة ولادة طفله وهو يحمله بين يديه وهو يؤذن في أذنه من دون أن يكشف عن ملامحه.

وعلق عقيل الرئيسي على الفيديو "الله يرزق كل مشتاق ...الشعور سبحان الله نوح عقيل الرئيسي". وردت زوجته الفنانة فرح الهادي على تعليقه وكتبت "بو آدم ونوح". ووضعت إيموجي القلب باللون الأبيض. وقد انهالت التعليقات المباركة لفرح وعقيل وتمنى متابعوهما دوام الصحة والسعادة لمولودهما والعمر المديد.

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عقيل الرئيسي لطفله نوح: طلبت السعادة فرزقني الله بك

نشر عقيل الرئيسي الصورة عبر ستوري حسابه على إنستغرام



كذلك نشر عقيل الرئيسي عبر ستوري حسابه على إنستغرام مجموعة صور لمناسبة ولادة طفله نوح، منها صورة كتب عليها" الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقنا الله بثاني عطايا الرحمن Noah نوح الرئيسي. الله أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".

ونشر من المستشفى صورة لمولوده نوح وهو يحمله بين ذراعيه ويقبله من دوم أن يكشف عن ملامحه.

نشر عقيل الرئيسي صورة وهو يقبل طفله- الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

بالاضافة لصورة جمعته مع زوجته فرح الهادي من على سرير المستشقى بعد ولادتها طفلها نوح.

نشر عقيل الرئيسي صورة تجمعه بزوجته فرح الهادي بعد ولادتها طفلهما نوح- الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

وصورة أخرى كتب عليها Baby Noah نوح الرئيسي، وصورة كتب عليها "طلبت السعادة فرزقني الله بك ف لك الحمد. الحمد لله الذي أقر عيني برؤية طفلي كاملاً سالماً معافاً فلك الحمد والشكر يا رب على سلامتي وسلامة طفلي. اللهم إني إستودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم إحفظ لي أولادي فأنت خير الحافظين. احبكم".



كذلك نشرت فرح الهادي عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة كتب عليها" الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقنا الله بثاني عطايا الرحمن Noah نوح الرئيسي. الله أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".

هكذا أعلنت فرح الهادي عن نوع مولودها الثاني



وكانت فرح الهادي أعلنت مطلع شهر أغسطس الحالي عن حملها الثاني، من خلال نشر عدد من الصور عبر حسابها الخاص على إنستغرام والتي جمعتها بزوجها عقيل الرئيسي وابنهما آدم. ليعلن عقيل بعد أسبوع عن نوع المولود الثاني بفيديو على حسابه الشخصي على "إنستغرام"، حيث أطل في الفيديو مع زوجته فرح الهادي وطفلهما الأول آدم، مطلقاً الدخان الأزرق في إشارة أن نوع المولود صبي، وعلق على الفيديو قائلًا: "صار عندنا ولدين".

وكان عقيل وفرح رزقا بطفلهما آدم في أغسطس 2023. حيث أعلنت حينها فرح ذلك من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام" قائلة: " الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودنا آدم الرئيسي، اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لنا". يحظى آدم الرئيسي بشعبية مماثلة لوالديه فرح الهادي وعقيل الرئيسي، حيث ينال في كل مرة تنشر صوره مع والديه، عبارات الثناء والإعجاب. وهو يملك حساباً خاصاً به على إنستغرام.

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