الظهور الأول للنجمة ديبيكا بادكون بعد الإنجاب بحفل غنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - فاجأت النجمة الهندية ديبيكا بادكون Deepika Padukone جمهورها بأول ظهور لها عقب إنجابها، وجاء ظهورها من خلال حضور حفل غنائي للنجم الهندي ديلجيت دوسانجي بمدينة بنغالورو الهندية.

ديبيكا بادكون تُعلم ديلجيت دوسانجي جملة باللغة الكانادية

وتداول عدد كبير من جمهور نجمة بوليوود ديبيكا بادكون العديد من مقاطع الفيديو لظهورها بالحفل الغنائي والتي لاقت انتشاراً كبيراً، كما ظهرت بأحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها ديبيكا بادكون وهي تُعلِّم المُغني الهندي ديلجيت دوسانجي جملة بـ اللغة الكانادية (أحد اللهجات الدارجة والمنتشرة بالهند).

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ديبيكا بادكون تُشارك مُتابعيها مقطع فيديو وصوراً لابنتها

يُذكر أن في نوفمبر الماضي كانت قد كشفت نجمة بوليوود ديبيكا بادكون عن وجه طفلتها البريء من خلال مقطع فيديو تم من خلاله عرض مجموعة من الصور والتي تُركز على الحركات التي تقوم بها ابنتها، ما يمنح المعجبين لمحة عن الحياة مع المولودة الحديثة.

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وكانت قد أعادت ديبيكا بادوكون نشر مقطع فيديو يحتوي على مجموعة من اللقطات المصورة لطفلتها الصغيرة "دعاء"، والتي ظهرت فيها وهي تُمسك بإصبعها الوحيدة، وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومُتابعيها مع مقطع الفيديو، وكان قد كشف الزوجان ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ عن اسم ابنتهما، وعلى خطى عليا بهات - التي أسمت ابنتها راحة - اختارا اسماً ترجع أصوله للغة العربية، حيث اختارا اسم "دعاء" لابنتهما التي وُلدت في 8 من سبتمبر الماضي.

وأعلن الثنائي البوليوودي الشهير باسم "ديب- فير" عن اسم ابنتهما من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الخاص بحساب كلٍّ منهما، جاء فيه: "دعاء بادوكون سينغ. دعاء: وتعني الصلاة؛ لأنها الإجابة عن صلواتنا، قلوبنا مليئة بالحب والامتنان. ديبيكا ورانفير".



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