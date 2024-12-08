شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي تغنى فى حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، أمس السبت بعد أن تعرضت للحريق في 2019.

وغنت هبة طوجي أغنية "أفي ماريا- Ave Maria" وأقيم العرض الموسيقي بقيادة قائد الأوركسترا الفنزويلي جوستافو دوداميل، وفرقة الأوركسترا فيلهارمونيك، ومن تأليف لوك بلاموندون وريتشارد كوتشينتي.

ووسط حضور أكثر من 3 آلاف شخص، قام رئيس أساقفة باريس، لوران أولريش، بأحد الطقوس التقليدية العريقة تتمثل في طرق أبواب الكاتدرائية المغلقة بعصاه ثلاث مرات، ليرد عليه منشدو "نوتردام" (سيدتنا العذراء) وفُتحت الأبواب ودخل رئيس الأساقفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة قرينته بريجيت.

وكان الرئيس الفرنسي وقرينته قد استقبلا بساحة الكاتدرائية، مساء اليوم، نحو 40 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني، فضلا عن ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، وكذلك عددا من ممثلي المنظمات الدولية الذين حرصوا على حضور حفل إعادة افتتاح نوتردام، واحدة من أكبر الكاتدرائيات في الغرب، والمدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتم عرض فيلم وثائقي كشف عن مجرى الأحداث منذ حريق 15 أبريل 2019 وأعمال الترميم التي تمت، مع تكريم كل من ساهم في هذا الإنجاز، من رجال الإطفاء والمهندسين المعماريين والعاملين في مجال الفن وكل الحرفيين، الذين دخلوا الكاتدرائية وسط تصفيق الجميع.



