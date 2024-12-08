شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة عن موعد ومكان عزاء أبو بناتها: غدا بدار مناسبات المنارة بشارع أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن موعد عزاء أبو بناتها الراحل المؤلف والمخرج مصطفى سالم، عبر حسابها على موقع فيس بوك، مؤكدة أن العزاء سيقام غداً الإثنين في دار مناسبات المنارة الشاطبي بشارع أبو قير.



بدرية طلبه على فيس بوك

كانت الفنانة بدرية طلبة، قد كشفت عن موعد تشييع جنازة زوجها الذى وافته المنية مساء أمس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد العمرى بالإسكندرية والدفن بالعامودى باب الرحمة.

وكانت قد أعلنت الفنانة بدرية طلبة، مساء أمس، وفاة أبو بناتها، حيث كتبت على حسابها على "فيس بوك": "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

على جانب آخر، كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.