شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته عقب رحلة مع المرض.. أبرز أدوار الفنان السعودى عبد الله محمد المزينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان فايز المالكي، من خلال حسابه على موقع تويتر عن وفاة الفنان القدير عبد الله محمد المزيني، والذى اشتهر بـ (أبو مازن) عن عمر 84 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإبداع.

المالكي كتب تغريدة قال فيها حول الفنان السعودي الشهير "انتقل إلى رحمة الله عبد الله محمد المزيني (أبو مازن)، والصلاة عليه العصر غدًا الإثنين في جامع الراجحي بالرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون".



خبر وفاة الفنان السعودي

هذا وقد وُلد الفنان الشهير في الرابع من شهر أغسطس عام 1940، كما كان من الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون في منطقة القصيم، إذ ساهم في دعم وتطوير الحركة الثقافية والفنية في المملكة.

أبرز أدواره الدرامية

شارك في عدد من الأعمال لتي حظت بشعبية واسعة أبرزها مسلسل "طاش ما طاش"، الذي جمعه مع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.