شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون حنان مطاوع سبب في خروج صدقى صخر من السجن بـ"رقم سرى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية الحلقة 21، من مسلسل رقم سرى مفاجأة حيث ظهرت النجمة حنان مطاوع " رضوى" الشخصية التي قدمتها فى الجزء الأول من مسلسل صوت وصورة وحصلت على براءة من قضية اتهامها بالقتل، ونشأت قصة حب بينها وبين لطفى عبود "صدقى صخر" المحامى الذى دافع عنها و بسبب سلبيته ترك رضوى تسافر إلى الخليج مع ابنتها وتزوجت في الخارج، لأنه لم يأخذ خطوة تجاهها ويصرح بحبه لها فقررت أن تسافر إلى الخارج وتترك البلد.

وفى الحلقة 21 ظهرت " رضوى " حنان مطاوع وهى تزور لطفى عبود "صدقى صخر"، في السجن بعد القبض عليه وسجنه في قضية التحرش، وتذهب ماجدة علوان، ناردين فرج لـ لطفي عبود في السجن وتعرض عليه أنها تدافع عنه، ولكنه يرفض العرض، لذلك هل تشهد رضوى مع لطفى عبود و تكون سبب في خروجه من السجن هذا ما ستكشفه الأحداث القادمة.

ويعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 8 مساء، ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.