شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد بنات بدرية طلبة بعد صلاة الظهر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن موعد تشييع جنازة زوجها الذى وافته المنية مساء أمس، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد العمرى بالإسكندرية والدفن بالعامودى باب الرحمة.

وكانت قد أعلنت الفنانة بدرية طلبة، مساء أمس، وفاة أبو بناتها، حيث كتبت على حسابها على "فيس بوك": "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

على جانب آخر، كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.