‎وفاء الوافي تكشف لـ الخليج 365 كواليس دورها المتمرد في فيلم جرس إنذار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - التقت كاميرا "الخليج 365" بالفنانة السعودية وفاء الوافي، وذلك على هامش حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، والتي تُقام بمدينة جدة التاريخية، في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري، وقد تحدثت عن دورها في فيلم "جرس إنذار"، مشيرة أنها لم تتوقع نجاحه.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: سهى الوعل
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: مي علي
أوضحت الفنانة وفاء الوافي خلال لقائها مع الخليج 365، بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، النجمة ذات الصوت الجميل والتي انتقلت من مجال الغناء إلى التمثيل، وأدت دور فتاة متمردة في فيلمها "جرس إنذار"، أنها لم تكن تتوقع نجاحها الكبير في الفيلم، حيث قالت : "لم أكن أتوقع هذا النجاح، ولكن الحمد لله توفقنا".
وعن تحضيراتها لشخصية "هبة" في الفيلم قالت الوافي : "شخصية هبة في الفيلم طالبة متنمرة ومشاغبة، والتي لديها رفاقها وجروبها وتفتعل المشاكل وترد على معلماتها، وهذه الشخصية قد شاهدناها كثيرًا في مدارسنا، ولذلك لم يكن الدور صعب بالنسبة لي، وخاصة أني كنت أشبهها".
وعن مدى تخوفها من تكرار قصة الفيلم، كشفت وفاء الوافي : "للأمانة كنت مرعوبة ليس فقط خائفة، وتحديدًا أن حادث مدرسة براعم الوطن جميع سكان جدة تأثروا به، وأنا كنت أعلم عند تمثيل هذا الفيلم أننا سنقوم بفتح جرح، فكنت متخوفة، وأيضًا لأن المجال جديد بالنسبة لي، ولكن الحمد لله أنه حقق نجاح".
ويشارك فيه نخبة من النجوم نذكر من بينهم شيماء الطيّب، وخيرية أبولبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، ووفاء الوافي، وعائشة الرفاعي، والفيلم تأليف وإخراج خالد فهد، ويقدم رحلة آسرة نحو عالم من المشاعر الجيّاشة التى تخوضها شخصياته المستوحاة من خيال الكاتب.
أطلعوا على أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر السنوات
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: سهى الوعل
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: مي علي
أوضحت الفنانة وفاء الوافي خلال لقائها مع الخليج 365، بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، النجمة ذات الصوت الجميل والتي انتقلت من مجال الغناء إلى التمثيل، وأدت دور فتاة متمردة في فيلمها "جرس إنذار"، أنها لم تكن تتوقع نجاحها الكبير في الفيلم، حيث قالت : "لم أكن أتوقع هذا النجاح، ولكن الحمد لله توفقنا".
وفاء الوافي : شخصية "هبة" تشبهني
وعن تحضيراتها لشخصية "هبة" في الفيلم قالت الوافي : "شخصية هبة في الفيلم طالبة متنمرة ومشاغبة، والتي لديها رفاقها وجروبها وتفتعل المشاكل وترد على معلماتها، وهذه الشخصية قد شاهدناها كثيرًا في مدارسنا، ولذلك لم يكن الدور صعب بالنسبة لي، وخاصة أني كنت أشبهها".
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وعن مدى تخوفها من تكرار قصة الفيلم، كشفت وفاء الوافي : "للأمانة كنت مرعوبة ليس فقط خائفة، وتحديدًا أن حادث مدرسة براعم الوطن جميع سكان جدة تأثروا به، وأنا كنت أعلم عند تمثيل هذا الفيلم أننا سنقوم بفتح جرح، فكنت متخوفة، وأيضًا لأن المجال جديد بالنسبة لي، ولكن الحمد لله أنه حقق نجاح".
فيلم "جرس إنذار"تدور القصة في قلب مدرسة صارمة للبنات، يندلع حريق مجهول المصدر يخرج عن السيطرة، لتُثار بعد ذلك التساؤلات عما إذا كان الحريق حادثًا عرضيًا أم مفتعلًا، وتتوالى الأحداث.
ويشارك فيه نخبة من النجوم نذكر من بينهم شيماء الطيّب، وخيرية أبولبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، ووفاء الوافي، وعائشة الرفاعي، والفيلم تأليف وإخراج خالد فهد، ويقدم رحلة آسرة نحو عالم من المشاعر الجيّاشة التى تخوضها شخصياته المستوحاة من خيال الكاتب.
https://www.instagram.com/p/C2Pt7n2IGAI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C2Pt7n2IGAI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C2Pt7n2IGAI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أطلعوا على أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عبر السنوات
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