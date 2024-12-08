وفاة الفنان عبد الله المزيني عن عمر يناهز 84 عاما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - توفي الفنان السعودي عبد الله المزيني منذ قليل عن عمر يناهز 84 عاما بحسب ما أعلنه فايز المالكي.

وكتب فايز المالكي، في تغريدة عبر حسابه في إكس:"انتقل إلى رحمة الله عبدالله محمد المزيني ( ابومازن) والصلاة عليه العصر غدا الأثنين في جامع الراجحي بالرياض، إنالله وإناإليه راجعون".

من هو عبد الله المزيني؟

ولد الفنان الراحل المزيني في 4 أغسطس عام 1940، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الثقافة والفنون في منطقة القصيم، وشارك في عدد من المسلسلات من بينها المسلسل الشهير طاش ما طاش، مع الفنان ناصر القصبي وعبد الله السدحان.

امتدت مسيرة المزيني لأكثر من أربعة عقود، شارك خلالها في العديد من الأعمال الدرامية والتلفزيونية التي أظهرت تعدد مواهبه، مثل «خلك معي»، «كلنا عيال قرية»، «العاصوف» بدور «أبو يعيش»، إضافة إلى مشاركاته في أعمال أخرى مثل «وراك وراك» و«غشمشم».

وقد حاز أداؤه على إعجاب الجمهور والنقاد، خصوصا في الأدوار التي تطرقت إلى القضايا الاجتماعية برؤية كوميدية أو درامية.

ابتعد المزيني عن الأضواء في سنواته الأخيرة، إلا أنه استمر في تقديم أدوار صغيرة كضيف شرف بدافع الوفاء لزملائه. ورغم غيابه عن الساحة الفنية، ظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور بفضل أعماله التي جسدت الأصالة والبساطة.

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