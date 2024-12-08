رانبير كابور يتحدث عن والده وتجسيده لبطولة Sanju بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

https://www.instagram.com/p/DDUZNXitWUQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUZNXitWUQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUZNXitWUQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رانبير كابور يتحدث عن علاقته بوالده وكيف تعلم منه الفن السينمائي

رانبير كابور يكشف تفاصيل تجسيده شخصية "سانجاي دوت" بفيلم "Sanju"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - أُقيمت اليوم جلسة حوارية للنجم العالميضمن فعاليات رابع أيامالمُقامة حالياً بمدينةويُعَدُّ رانبير كابور واحداً من أشهر الممثلين في بوليوود، وهو معروف بتنوعه وقدرته على تجسيد العديد من الشخصيات التي تركت تأثيراً كبيراً في السينما الهندية، وقد شهدت الجلسة حضوراً كبيراً من الجمهور وصُناع السينما العربية والعالمية.وخلال الجلسة الحوارية بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي تذكر النجم الهندي رانبير كابور والده الممثل ريشي كابور وعلاقتهما معاً، حيث قال إن والده كان دائماً مشغولاً بالأفلام، وكان هو وأشقاؤه دائماً يخافون منه حيث كان سريع الانفعال.وأكدأنه حينما تقاسم الغرفة مع والده لمدة 4 أشهر كانا خلالها في عدد من المُدن العالمية كانت تلك الفترة هي أعظم مدرسة سينمائية بالنسبة له؛ ففي خلال تلك الفترة خاض تجربة أن يكون في موقع تصوير فيلم وأن يقرأ مشهداً، وكيف يتخيل المخرج تنفيذ هذا المشهد وتوجيهه للممثلين، مؤكداً أن في وجوده خلال تلك الفترة مع والده تعلم كل شيء.يمكنك قراءة: أبرز نجوم بوليوود المشاركين في مهرجان البحر الأحمر السينمائيكما تحدث الفنانخلال الجلسة الحوارية عن تجسيده لشخصية النجم الهندي "سانجاي دوت" خلال أحداث فيلم "Sanju" الذي تم عرضه عام 2018، قائلاً إنها كانت مهمة شاقة للغاية؛ حيث كان عليه أن يُقدم فيلم سيرة ذاتية لنجم سينمائي كبير في بوليوود لا يزال يعمل كثيراً.كما أوضح أنه عرف النجممنذ طفولته، وكان دائماً صديقاً عزيزاً لعائلته، وعن تقديمه للفيلم قال إنه بدأ حينما عرض عليه المخرج راجكومار هيراني -الذي يُعَدُّ أحد أفضل المخرجين في بوليوود- فيلماً عن السيرة الذاتية للفنان الهندي سانجاي دوت، موضحاً أن الطريقة التي كان يروي بها مُخرج الفيلم القصة موجودة بالكامل على الورق، مؤكداً أن الأمر لم يكن عبئاً، بل مسؤولية؛ أن يُجسد شخصية سانجاي دوت بأفضل طريقة ممكنة، وكان يحرص على ألا يكون أداؤه كاريكاتورياً، مُضيفاً أنه في البداية كان من الصعب إيجاد التوازن الصحيح وأشاد بالفيلم قائلاً إنها قصة يعتقد أن الناس يمكن أن يتعلموا منها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».