مشعل المطيري من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: التمثيل تطور بالتوازي مع نهضة السينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - تحدث الممثل والمنتج السعوديعن السينما السعودية والتطور الذي شهدته، خلال الجلسة الحوارية التي نظمهااليوم الأحد 8 من ديسمبر، بحضور الممثل والمنتج والمخرج، وقال المطيري إنه سعيد بالمشاركة بفيلمين في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهما "هوبال" و"ثقوب".

فريق الفيديو:

تصوير الفيديو: ثناء محمد

أعده للنشر: محمد المعصراويأشار مشعل المطيري خلال الجلسة إلى أن كل تجربة خاضها هي مهمة وتعلم منها الكثير منذ بداية المشوار حتى فيلم "هوبال" قائلاً: "مثلما تطورت السينما السعودية، تطور أيضاً التمثيل، فأعتقد أن التطور كان متوازياً بين الإخراح والتمثيل؛ فالصناع كانوا في بداياتهم بالسينما، والأمر نفسه بالنسبة للممثلين، فكانت التجارب مع بعضنا يتم بناؤها، وكنا قاعدين نتعلم ونجرب مع بعض".

الفرق بين السينما والتلفزيون

إبراهيم الحساوي: السينما السعودية أكثر قرباً من الهوية

دور إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري في تنشيط السينما السعودية

أكدأن تجربته في التلفزيون مقاربة بعض الشيء إلى السينما، ولكن مع اختلاف الأداء، لأن هناك فرقاً بين الاثنين في العديد من الأمور موضحاً: "في السينما ممكن أصور مشهداً أو مشهدين فقط طول اليوم ، ولكن في التلفزيون الوضع مختلف، فأتذكر أني صورت في يوم 30 مشهداً كاملاً، وهذا يكون صعباً جداً على الممثل الذي يكون عليه التحضير طوال الوقت".يمكنكِ قراءة: إبراهيم الحساوي في جلسة حوارية من مهرجان البحر الأحمر: السينما السعودية حدثت لها نقلة نوعية بسبب الدعموتذكركواليس فيلم "كيف الحال"، خاصة بداية تصوير دوره في الفيلم، حيث قال إن أول مشهد قام بتصويره في هذا الفيلم هو آخر مشهد للشخصية في الأحداث، وذلك كان جديداً، وغير مألوف على الفنانين، خصوصاً أن الشخصية في النهاية تكون في ضغط وتصل قصتها للنهاية، ولا بُدَّ للمثل أن يكون قد تعايش معها، ولكن في هذا العمل حاولت بقدر المستطاع التحضير كثيراً".وبدوره كشف الفنان والمخرج إبراهيم الحساوي أن أكثر ما جعله يحب السينما أكثر من غيرها هو تنوع الموضوعات إضافة إلى أن الأفلام السعودية قريبة إلى الهوية أكثر من المسلسلات مع أن الأخيرة اقتربت أيضاً من الهوية، ولكن ليس بالقدر نفسه للسينما قائلاً: "السينما أو الفيلم السعودي مقترب من الواقع أكتر، مع وجود تطور وتنوع بتقديم نوعيات مختلفة من الفانتازيا والأكشن والغموض".اقرئي أيضاً: مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بستة أفلام سعودية في مسابقة الأفلام الطويلةوتابع: "أنا أميل إلى الفيلم الذي يشبهنا باعتبارنا سعوديين والقريب منا والتجارب مفتوحة والحرية مفتوحة لكل الصناع، فمثلاً فيلم "هوبال" الذي يُعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام، واضح جداً أنه قريب من هويتنا السعودية، حيث يدور حول ثقافة الصحراء، ولكن إذا جئنا إلى التلفزيون فسنجد أن 3 أو 4 مسلسلات كانت قربة من الهوية السعودية".الثنائي إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري لعبا دوراً حاسماً في تنشيط السينما السعودية، وسخَّر كل منهما موهبته لدعم صُناع الأفلام السعوديين الشباب، وتعزيز الإبداع والابتكار، وإيصال القصص غير المروية إلى الشاشة، وقد ساعدت جهودهما السينما على الاستفادة من ثروة الخبرة المكتسبة بالفعل في التقليدية التي صاغها هذان الممثلان الاستثنائيان، حيث أسهم عملهما في منح السينما السعودية الشابة هوية مميزة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».