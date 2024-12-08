شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: أهم ما تقدمه المهرجانات السينمائية للفنان هي أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة زينة، حرصها الشديد على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 5 – 14 ديسمبر الجاري في جدة بالسعودية، حيث تتواجد في فعاليات المهرجان للمرة الأولي، ولفتت زينة الانتباه خلال الأيام الماضية بحرصها على حضور معظم فعاليات المهرجان.

وقالت زينة، في تصريحات صحفية، إنها تشرفت بحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام لأنه مهم وعبارة عن مهرجان سينمائي بحث منظم على أعلى مستوى، موضحة:"كنت حريصة على حضور معظم الأفلام المعروضة في المهرجان حت الآن، لأني مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكافة أنحاء العالم، وكذلك أفهم اللغات السينمائية لكل دولة تقدمة فنّها، وبالنسبة لي أى مهرجان أهم ما يقدمة للفنان هي أفلامه".

وفى سياق آخر انتهت زينة من تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الدشاش" الذى يجمعها بالفنان محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

وتنتظر زينة عرض فيلمها "بنات الباشا" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.

وكانت زينة قد قدمت فى بداية العام فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وشارك فى بطولته أحمد العوضى، عصام السقا حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر، مجدى فكرى، وائل العونى، مايا فارس، وعدد آخر من الفنانين.