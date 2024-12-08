شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it، لأحدث أعمالها مسلسل إقامة جبرية، ومن المقرر عرضه قريبا على المنصة، ونشر بوستر العمل على حساب المنصة على إنستجرام مصحوب بكلمة" من إنتاجات WATCHIT الأصلية يعرض قريبًا متحمسين قد إيه"، ليدخل عدد كبير من الجمهور يتسأل عن موعد عرض المسلسل.

وتقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما" يوم 26 ديسمبر الجارى، وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.