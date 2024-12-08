شكرا لقرائتكم خبر عن بفارق 17 عاما.. إلهام شاهين ترتدى فستان من دولاب الذكريات "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت النجمة إلهام شاهين، في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة المقام في جدة بالسعودية، فستان مر عليه 17 سنة، و هو نفس الفستان الذى ارتدته في مسلسل قلب امرأة في عام 2007، ونشرت صفحات المحبة للنجمة إلهام شاهين صورتين لها على إنستجرام، متغزلين فيها وفى إطلالتها و أنها مازالت محتفظة على رشاقتها برغم مرور السنوات ولم تختلف إلهام كثيرا عن الماضى .



الهام شاهين

ومنح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة المقامة في جدة بالسعودية في حفل افتتاحه، النجوم فان ديزل وإيميلي بلانت وعامر خان ومنى زكي بجائزة اليسر الفخرية.

ومن جانبه قال فان ديزل إنه تشرف بأن يكون جزءا من مهرجان البحر الأحمر، مؤكدا أنه شاهد نجوما لا يشاهدهم في أمريكا منهم إيفا لانجوريا وويل سميث وميشيل يوه وسبايك لي، مشيرا إلى أنه يشعر بالدفء والحب وسط الحاضرين، وسلمته الجائزة النجمة ميشيل رودريجيز.

فيما قالت إيميلي بلانت إنها فخورة بوجودها في المهرجان موجهة الشكر للممثلة ميشيل يوه التي سلمتها الجائزة بينما وجه نجم بوليوود عامر خان الشكر للنجمة إيفا لانجوريا والتي سلمته الجائزة، بينما وجه الشكر للمهرجان وكل من عمل مهم خلال مسيرته، بينما سلمت الممثلة ميني درايفر النجمة المصرية مني زكي الجائزة.

ووجهت منى زكي الشكر للمهرجان على التكريم، فيما قالت إنها من حظها الحلو أنها ولدت في مصر وإنها فخور كونها من بلد تقدر الفن من وقت قدماء المصريين، فنحن نعبر عن أنفسنا من خلال الفن على الجدران والمعابد ونحب الفن بالفطرة وعبرت منى زكي عن سعادتها بحجم تقدير الفن في بلادنا العربية، وأنها سعيدة بتطور صناعة الفن في كل البلاد العربية وتحديدا بالسعودية.