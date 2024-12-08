هكذا احتفل عبدالله بهمن بميلاد ابنته مريم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - احتفل الفنان عبدالله بهمن بيوم ميلاد ابنته مريم ونشر صورةً له برفقتها، ولكنه تعمَّد أن يخبئ وجهها، حيث وضع عليه قلباً حتى لا تتضح ملامحها وكان المكان مليء بالبالونات الورديه والبنفسجية وعلق وكتب: "مريم.. أول فرحتي وبنتي ومعشوقتي وصديقتي وأحد أسباب رزقي من الله قوتي وضعفي أملي في الدنيا، كل عام وأنتِ بالف خير يارب وأشوفج أحسن الناس والله يسترج ويحفظ ويرزقج نعيم الدنيا والاخرة.. أحبج".

آخر أعمال الفنان عبدالله بهمن

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وكان آخر أعمال الفنان عبدالله بهمن هي عروض مسرحية "الأول من نوعه" بمجمع سوق شرق بالكويت، وهو من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبدالعزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالدالمظفر،، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمدالمظفر، وخالدالعجيرب.

مسرحية "الأول من نوعه" كان أول عرض لهذه المسرحية بدولة الكويت خلال عيدي الفطر والأضحى، وقُدمت عروض جديدة للمسرحية أيضاً في الكويت مؤخراً وسبقها عرض بالرياض على مسرح بكرالشدي في البوليفارد سيتي، وأيضاً سلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وكان "بهمن" قد أعلن مؤخراً أن هنالك عملاً جديداً سيُعرض له على منصة "شاشا" وهو مسلسل "بدم بارد" ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ إسراء كاكولي، وهو من بطولة الفنانة باسمة حمادة، شهدالياسين، عبدالله بهمن، شيماء سليمان، نواف العلي، حسن المطوع.

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