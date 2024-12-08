بريندان فريزر.. رحلة انطلاق وإصرار للوصول للعالمية وجائزة الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - مسيرة طويلة شهدت صعوداً قوياً، وهبوطاً لفترات قليلة، أدوار رئيسية ناجحة، وأخرى ثانوية مؤثرة، وبصمة قوية استطاع أن يتركها في عالم الكوميديا، عن طريق عشرات الأفلام ذات الطابع "اللايت كوميدي"، التي أضافت له شهرة عالمية.. وهنا نتحدث عن الممثل الكندي الأمريكي الشهير بريندان فريزر، الذي يحل اليوم ضيفاً في جلسة حوارية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

الحياة المبكرة لبريندان فريزر

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وُلِد بريندان جيمس فريزر في ديسمبر 1968 في إنديانابوليس، بولاية إنديانا الأمريكية، لوالدين كنديين هما بيتر وكارول ماري فريزر. بريندان هو الأصغر بين أربعة أشقاء؛ كيفن وريجان وشون. ويحمل الجنسية المزدوجة في الولايات المتحدة وكندا. تخرج في كلية أبر كندا، وهي مدرسة داخلية للبنين في تورنتو بأونتاريو، عام 1987، ثم درس في معهد الممثلين، بكلية كورنيش للفنون في سياتل وتخرج منها عام 1990. خلال أيامه الأولى في التمثيل، لعب دوراً ثانوياً في البرنامج التلفزيوني "America’s Most Wanted".

وفي يناير 1991، قرر فريزر الانتقال إلى هوليوود على أمل تحقيق حلمه كممثل.

انطلاقة سريعة في عالم هوليوود

في العام نفسه، أى عام 1991، حصل فريزر على أول دور له في هوليوود، كان دوراً صغيراً ولكنه مؤثر، حيث جسد شخصية بحار في فيلم Dogfight، بطولة ريفر فينيكس وليلي تايلور. وبعد عام واحد فقط، حصل على دور البطولة في الفيلم الكوميدي Encino Man عام 1992، ومن هنا جاءت انطلاقته، بعدما حقق الفيلم نجاحاً كبيراً، حيث حقق أكثر من 40 مليون دولار.

في عام 1992 أيضاً، لعب فريزر دور البطولة في فيلم School Ties، وشاركه البطولة مات ديمون، بن أفليك، وكريس أودونيل. وعلى مدار 4 سنوات قام بالعديد من البطولات المشتركة الناجحة، التي حجزت له مكانة مرموقة بين الممثلين الصاعدين.

وصول بريندان فريزر لثلاثية The Mummy

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عام 1997، عُرض في السينمات الأمريكية والعالمية فيلم George of the Jungle، الذي أنتجته شركة ديزني وحقق نجاحاً عالمياً واسعاً، وإيرادات وصلت لأكثر من 174 مليون دولار أمريكي، ووضع فريزر فى مكان آخر على خارطة الفن، وأُصدر الجزء الثاني من الفيلم عام 2003.

وكشف فريزر، في مقابلة سابقة أُجريت معه عام 2022 بخصوص كواليس تصوير الفيلم، أنه حرم نفسه من الطعام للحفاظ على اللياقة البدنية للشخصية.

وقال: "كنت أتناول الكثير من الكربوهيدرات. وألعب رياضة بشكل هستيري. وحينها ذهبت يوماً إلى ماكينة الصراف الآلي، ولم أستطع تذكر الرقم السري الخاص بي لأن عقلي كان مشوشاً، وكنت مرهقاً للغاية بسبب التحضير للشخصية".

في عام 1998، حصل الممثل الشهير أيضاً على دور رئيسي في فيلم "Gods and Monsters"، وفيلم الحركة المقتبس عن سلسلة الرسوم المتحركة Dudley Do-Right بعام 1999.

وفي العام نفسه أيضاً، لعب دوره الأكثر شهرة حتى الآن، وهو دور المغامر ريك أوكونيل في ثلاثية The Mummy. وحققت تلك الثلاثية أكثر من 1.4 مليار دولار. وكان قد كُشف في حوارٍ سابق أنه كاد يتعرض للموت في أثناء تصوير مشهد الشنق في فيلم "The Mummy"، قائلاً: "كان منسق الحركات الخطيرة يسحبني لأعلى، وكنت أسقط لأسفل، شاهدت الموت بعيني وقتها".

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بريندان فريزر وجائزة الأوسكار

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عام 2023، حصد فريزر أول جائزة أوسكار له في تاريخه الفني الطويل، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95، ويُعتبر فريزر أول كندي يحصل عليها، وذلك عن دوره فيلم الدراما النفسية "The Whale" من إخراج دارين أرنوفسكي وبطولة برندان فريزر، سادي سينك وهونغ تشاو، وجسد فريزر دور مدرس لغة إنجليزية، يعاني من السمنة المفرطة، ومصاب بالعزلة الروحية.

وقبل الأوسكار، تحديداً في عام 2006، تم إدراجه في ممشى المشاهير في كندا، الذي يكرم إنجازات المواطنين الكنديين.

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