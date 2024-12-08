مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحتفي بستة أفلام سعودية في مسابقة الأفلام الطويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - في نسخته الرابعة، يستضيف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2024 ضمن مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، باقة من الأعمال التي تقدم قصصًا متنوعة ورؤى إخراجية مميزة من مختلف الدول، مع نخبة من المخرجين والمواهب السينمائية البارزة. نستعرض منها ستة أفلام ضمن إنتاج سعودي منفرد أو مشترك.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

هو فيلم دراما بإنتاج مشترك من السعودية ومصر، أنتجته رشا حسني، ومحمد حفظي، وكتبه: خالد منصور، ومحمد الحسيني.

تروي قصته علاقة إنسانية فريدة بين "حسن"، والدته، وكلبه "رامبو"، في ظل صراع مع مالك المنزل وتهديداته، في قصة مستوحاة من حادثة حقيقية. وهو من بطولة: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم، ورامبو براذرز.

الفيلم من إخراج خالد منصور وهو مخرج مصري درس في جامعة القاهرة، وأكمل دراسته السينمائية بشكل مستقل من خلال المشاركة في مختبرات وأسواق سينمائية متعددة، أخرج ثلاثة أفلام قصيرة ومسلسل "رواء ريدز" (2023). عُرض فيلمه الروائي الأول في مهرجان البندقية السينمائي.

فيلم صيفي

هو فيلم دراما وتشويق من إنتاج سعودي، أنتجه: محمد الحمود، شوقي كنيس، والمعتز الجفري.

تروي قصته مغامرة محفوفة بالمخاطر في التسعينيات، حيث يسعى "صيفي محمد" لتحقيق الثراء السريع، متشابكًا مع تحديات مجتمعه وأزماته الشخصية. وهو من بطولة: أسامة القس، عائشة كي، براء عالم، نور الخضراء، حسام الحارثي.

الفيلم من كتابة وإخراج وائل أبو منصور صانع الأفلام السعودي ورئيس استوديوهات تلفاز 11. الذي يتميز بأسلوب يمزج بين الواقعية والخيال. وهو من أخرج فيلم "مدينة الملاهي" (2020) والوثائقي "مزمارجي" (2017)، ويملك خلفية صحفية أثرت في رؤيته الإبداعية.

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فيلم الذراري الحمر

هو فيلم دراما بإنتاج مشترك من تونس، فرنسا، بلجيكا، بولندا، السعودية، وقطر، أنتجه: أنيسة داوود، سيبايتيان هوسونو، لطفي عاشور، وكتبه: نتشا دو بونشارة، درية عاشور، سيلفان كاتونوا ، ولطفي عاشور.

تروي قصته مأساة راعي غنم تونسي يواجه الإرهاب والعنف، بينما يبحث عن السكينة وسط صدمة شخصية عميقة. وهو من بطولة: علي هلالي، ياسين سمعوني، وداد دبابي، الجمعي لعماري، لطيفة القفصي، صالحة النصراوي، يونس نوّار.

الفيلم من إخراج لطفي عاشور مخرج تونسي جمع بين الإخراج والكتابة. قدم أفلامًا متعددة نالت إعجاب النقاد، واشتهر بأسلوبه الذي يعكس تعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية.

فيلم إلى عالم مجهول

هو فيلم دراما بإنتاج مشترك من المملكة المتحدة، فلسطين، فرنسا، اليونان، هولندا، ألمانيا، قطر، السعودية. كتبه: كتابة مهدي فليفل، فيصل بوليفة، وجيسون ماك كولجن.

تروي قصته رحلة إنسانية لشابين فلسطينيين يكافحان للبقاء في أثينا بعد الهروب من مخيمات اللاجئين، وسط واقع مرير يجبرهما على اتخاذ خيارات مصيرية. وهو من بطولة: محمود بكري، آرام صباح، أنجيلكا بابوليا، محمد الصرافة، معتز الشلتوح، منذر رياحنة، محمد غسان.

الفيلم من إخراج مهدي فليفل وهو مخرج فلسطيني دنماركي، حصل على أكثر من 30 جائزة عن أعماله، أبرزها فيلمه الوثائقي الأول "إي وورلد نات أورز". قدم أفلامًا قصيرة نالت جوائز عالمية، مثل "إي مان ريتورند".

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فيلم أناشيد آدم

هو فيلم دراما وواقع سحري، بإنتاج مشترك من العراق، هولندا، السعودية، والولايات المتحدة. أنتجه إنتاج ماجد رشيد، Ally Tubis، وعدي رشيد.

تروي قصته عن طفل يرفض النمو بعد حادثة مأساوية، في رحلة مليئة بالرمزية وسط المجتمع العراقي في الأربعينيات. وهو من بطولة: عزام أحمد علي، عبد الجبار حسن، آلاء نجم، تحسين داحس، ستار عواد، هدى شاهين، أسامة عزام.

الفيلم من كتابة وإخراج عدي رشيد مخرج وكاتب عراقي أمريكي، اشتهر بفيلمه "أندر إكسبوجير" (2003) الذي كان أول فيلم يُصنع في العراق بعد الغزو الأمريكي. انتقل إلى الولايات المتحدة في 2012، وقدم أعمالًا تعكس الواقع العراقي بعمق فني.

فيلم عايشة

هو فيلم دراما اجتماعية من بإنتاج مشترك تونس، فرنسا، إيطاليا، السعودية، وقطر. أنتجه حبيب عطية، ومارك ايرمار.

وتروي قصته حول فتاة تبحث عن هوية جديدة بعد أن فقدت كل شيء في حادث مروع. ولكن هل يمكن الهروب من الماضي؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة عندما تجد نفسها متورطة في قضية قتل، مما يجبرها على مواجهة أسرارها الدفينة. وهو من بطولة: فاطمة صفر، نضال السعدي، ياسمين الديماسي، هالة عياد.

الفيلم من كتابة وإخراج مهدي البرصاوي وهو مخرج تونسي حصل على جوائز عالمية، أبرزها عن فيلمه الأول "إي سان" (2019) الذي عُرض في مهرجان البندقية. تميز بأسلوبه العاطفي والإنساني في تناول القضايا الاجتماعية.

تنوع ثقافي وإبداع سينمائي

يبرز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 تنوعًا غنيًا من خلال هذه الأفلام التي تعكس قصصًا عميقة وتجارب إنسانية متنوعة، مقدمةً منصة للمبدعين لتسليط الضوء على أعمالهم أمام جمهور عالمي.

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