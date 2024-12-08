سر وجود بدرية طلبة في باريس وقت وفاة زوجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - فشلت محاولات الفنانة بدرية طلبة للحضور في مدينة الإسكندرية صباح اليوم الأحد، لوداع زوجها المخرج مصطفى سالم، إلى مثواه الأخير، وذلك بسبب وجودها في باريس منذ أسبوع تقريباً، حيث قررت العودة إلى مصر فوراً، بعدما علمت بوفاة زوجها.

بدرية طلبة تعتذر عن استكمال "الدور الرابع"

وتوجد بدرية طلبة في باريس لتعاقدها منذ فترة على بطولة مسرحية كوميدية جديدة بعنوان "الدور الرابع"، كان مُقرراً تقديمها لمدة 3 ليالٍ متواصلة، وتحديداً أيام 7 و8 و9 من ديسمبر، بمشاركة الفنان محمد الصاوي، وإخراج منى خضري، لتُضطر إلى الاعتذار عن استكمال المسرحية، بسبب رحيل زوجها المفاجئ؛ لتقرر العودة إلى مصر، ومن المُفترض وصولها خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل مسرحية بدرية طلبة في باريس

كان من المُفترض أن تُقدم بدرية طلبة خلال أحداث المسرحية، الشخصية الكوميدية الشهيرة "مدام عفاف اللي في الدور الرابع"، والمستوحاة من شخصيات بعض الموظفات بالمؤسسات الحكومية في مصر، التي تؤرق دوماً مزاج المواطن، وتتعمد تعطيل مصالحه، ومطالبتهم بإحضار المزيد من الأوراق والمستندات أولاً، لإنهاء مصالحهم.

وتدور أحداث المسرحية، حول "مدام عفاف" امرأة من أصول عربية، ومسؤولة عن ملفات المواطنين العرب، داخل مبنى المحافظة، وتدور بينها وبين المواطنين المترددين إلى المكان مواقف كوميدية مختلفة، كما أنها ستتعرض لمحاولات غش وخداع من قبل بعضهم، الذين يسعون لإنهاء مصالحهم بأي طريقة، إلا أنها ستنجح في كشف تلك الخدع.

تفاصيل وفاة زوج بدرية طلبة

كانت بدرية طلبة، قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إذ كتبت قائلة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في إسكندرية دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

وقد حرص عدد من النجوم والمشاهير على تقديم واجب النعي لزوج بدرية طلبة المخرج مصطفى سالم، منهم الفنان محمود حافظ الذي علق على منشور إعلان وفاته بجمل وكلمات تمنى من خلالها الرحمة والمغفرة للراحل، جاء فيها: "البقاء والدوام لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويعفرله ويجعل مثواه الجنة وصبركم يا رب".

بينما قرر الفنان صلاح عبد الله أن يكتب منشوراً خاصاً للراحل عبر صفحته على "فيسبوك"، وذلك بسبب الصداقة القديمة التي كانت تربطهما في الماضي، والتي تخللتها لحظات صعبة في بداية مشوارهما الفني، جاء فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. بس الخبر تعبني قوي يا صديق البدايات الصعبة يا طيب يا مكافح يا نبيل يا أصيل.. أرجوكم الفاتحة والدعاء لمصطفى سالم".

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