هذا ما قالته حلا الترك عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفيلم سكر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - شاركت الفنانة حلا الترك متابعيها صوراً لإطلالتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الرابعة، كما نشرت أيضاً عدداً من الصور لها مع فريق فيلم "سكر" خلال تواجدهم بالمهرجان.

وعلقت وكتبت الترك: "الليلة، كان لي شرف السير على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لحضور العرض الأول لفيلم سكر في جدة، لقد كانت تجربة سريالية ومتواضعة، لحظات كهذه تذكرني بأهمية المثابرة والبقاء وفياً لطريقك، كل خطوة صغيرة مهمة، حتى عندما تبدو الوجهة بعيدة، هذه ليست النهاية، ولكنها علامة فارقة جميلة على طول الطريق ممتنة لهذه اللحظة ومتحمسة لما هو قادم".

كما نشرت بوستر لفيلم سكر وعلقت وكتبت: "باقي 24 ساعة من صوت الـ "تيكي تيكي تاك"، قبل انطلاق أغنية حلا الترك الجديدة لفيلم سكر الجديد!".

هذا وتفاعل مع حلا الترك متابعوها وسألوها متى سيكون عرض الجزء الثاني من فيلم سكر2، حيث تم عرض الجزء الثاني من الفيلم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، و عنوان "سُكر - سبعبع وحبوب الخرزيز".

فيلم سكر

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فيلم سكر من ﺇﺧﺮاﺝ تامر المهدي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جين ويبستر، أما رؤية وسيناريو وحوار وكلمات الأغاني فهي لـ هبة مشاري حمادة، من بطولة الفنانة ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ماريا جمعة، بالإضافة إلى آخرين.

والفيلم جاء في إطار موسيقي وعائلي، تدور الأحداث داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى "سكر" تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

حلا الترك في سطور

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حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب "عرب غوت تالنت" وهي بالثامنة من عمرها، وبدأت مشوارها من خلال برنامج "ستار صغار" بالسابعة من عمرها الذي عُرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، وعرفها الجمهور بوصفها مطربة صغيرة، واشتهرت من خلال عدة أغانٍ منها: "بابا نزل معاشه"، "نامي"، و"بنتي الحبوبة"، وقدمت مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات "هو وهاي وهي".

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