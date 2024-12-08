الخليج 365 في جولة داخل سوق الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة الآن في مدينة جدة التاريخية الكثير من التفاصيل المميزة الخاصة بصناعة السينما، ومن ضمنها إقامة سوق للإنتاج حيث كان لـ"الخليج 365" جولة فيه.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: سهى الوعل

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

تفاصيل سوق الإنتاج

يتضمن سوق الإنتاج هذا العام 74 شركة مشاركة، لكن الشركات المشاركة فعلياً يبلغ عددها 142 شركة من عدة دول كثيرة ومختلفة.

ويحتوي سوق الإنتاج على 38 مشروع بسوق المشاريع من أفريقيا وآسيا ومختلف بلدان الوطن العربي، بالإضافة إلى 10 ندوات وحوارات يستضيفها السوق، ذلك إلى جانب برنامج أيام المواهب الذي كان عادة يتم إقامته بعد السوق، لكن هذا العام تم إقامته داخل السوق وضمن فعالياته.

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يوفر سوق الإنتاج أيضا خدمة تواصل وهنا ترتب لقاءات سريعة لأي شخص يرغب في لقاء السينمائيين لمدة 15 دقيقة يتم طرح فيها كل التساؤلات والإجابة عليها بشكل احترافي.

التقت كامبرا الخليج 365 بعدد من الإعلاميين والمشاهير أثناء التواجد في سوق الإنتاج أبرز الإعلامي هم نواف قاري والإعلامية رهام فراش والموسيقي مصطفى أصفري، وأشاد الجميع بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وبالفعاليات المقامة على هامشه، وأكدوا أن هذه الفعاليات لها دور قوي ومؤثر في تجميع صناع الفن والسينما.

أبرز الحضور في حفل الافتتاح

تواجد في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.

جاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا والتي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضًا الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير.

فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

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يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

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