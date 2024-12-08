أول تعليق من صبا مبارك على تشبيهها بـ إنجي المقدم في «وتر حساس»

ردت الفنانة صبا مبارك، على بعض الانتقادات من الجمهور حول وجود شبه كبير بينها وبين الفنانة إنجي المقدم في مسلسل «وتر حساس»، مؤكدة أن التشابه بينهما شيء جيد ولم يزعجها.

وقالت صبا مبارك خلال لقائها في برنامج «سينماتك»: «كان فيه شغل من الميكب ارتيست أنهم يقربونا أنا وإنجي لبعض لأن المفروض إحنا في المسلسل قرايب».

أشارت: «أنا ما بعرف إيه المزعج أنه طالعين حلوين؟ شيء حلو، والموضوع ما بيزعجني إنجي أختي ياريتنا نشبه بعض».

أبطال مسلسل «وتر حساس»

مسلسل «وتر حساس» من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد على رزق.

قصة مسلسل «وتر حساس»

قصة مسلسل «وتر حساس» في 45 حلقة حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

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