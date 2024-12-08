شيرين رضا تستعيد الذكريات بصورة عفوية من طفولتها

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصورة عفوية من طفولتها.

الصورة التي نشرتها شيرين رضا كانت بالأبيض والأسود، وظهرت فيها وهي تلعب مع طفلة صغيرة. وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على الصورة، لكن كان لافتاً للانتباه أن ملامح شيرين لم تتغير. وقد تفاعل مع الصورة عدد كبير من محبي شيرين رضا الذين تغزلوا في جمالها، وكذلك زملائها في الوسط الفني أبرزهم عباس أبو الحسن، جميلة عوض، ريهام عبد الغفور، وغيرهم.

شيرين رضا تنتظر "موعد مع الماضي"

الجدير بالذكر أن شيرين رضا تنتظر خلال الأيام القادمة عرض مسلسلها الجديد موعد مع الماضي، ويشاركها البطولة كل من آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى)، وهو من تأليف محمد المصري وإخراج "السدير مسعود".

آخر أعمالها السينمائية

أما في السينما، فتنتظر شيرين عرض فيلم "وداعاً حمدي" الذي تدور أحداثه في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة، ويشاركها بطولة الفيلم عدد من النجوم وهم: آية سماحة، بيومي فؤاد، علي الطيب، محمود السيسي وغيرهم، ومن إخراج محمود زهران.



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