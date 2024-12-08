شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يهنئون كندة علوش لشفائها من السرطان: ربنا يحفظك يا بطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد كبير من نجوم الفن، النجمة كندة علوش، بالشفاء بعد أن أعلنت شفاءها التام من مرض السرطان بعد رحلة علاجية، وكتبت النجمة منى زكى" مبروك ليكي دايما بصحة وعافية يارب يحميكي ومبروك لسوريا وسوريين بنحبكم موت".

وقالت النجمة سوسن بدر:" ألف حمد وشكر حبيبة قلبى وألف سلامة وألف مبروك"، وكتبت النجمة دنيا سمير غانم "الحمد لله رب العالمين ربنا يحفظك و يخليكي لجوزك و أولادك و كل حبايبك".

وقال النجم آسر ياسين: الحمد الله، وكتب الفنان عمرو وهبة "ما شاء الله الف مبروك ربنا يعافيكى دائماً وعقبال كل المرضى يارب"، وكتبت شام الذهبى مبروك يا غالية يا بطلة، وقالت النجمة درة:" حبيبة قلبي ألف حمد الله على سلامتك كندوشة ربنا يحفظك دائما".



دنيا و سوسن و عمرو



منى زكى و درة

وفى شهر يونيو الماضى، فجأت النجمة كندة علوش، جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدى، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناتها على اليوتيوب، وتصدرت التريند بعد الحديث عن رحلتها المرضية، وتحدثت عن المرض بالتفاصيل

وظهرت كندة خلال حديثها عن محنتها المرضية بكل قوة وصبر و بابتسامة خفيفة لا تفارق وجهها ابدا طوال كلامها، و ظلت متماسكة و دمعت وسط الكلام ثم تحدث بكل قوة و ووجهت عدد كبير من النصائح للفتيات و السيدات بسرعة الكشف المبكر و تحدى المرض.

وكشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، وأضافت أن جدتها وخالتها وخالها جميعهم توفوا بالسرطان لكنها لم تكن تتوقع الإصابة.

وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.