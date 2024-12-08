عفاف شعيب توجه رسالة لـ شهيرة وسهير رمزي بعد خلعهن الحجاب

كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن رأيها فى خلع كل من الفنانة سهير رمزي والفنانة شهيرة الحجاب، وذلك اثناء حلولها ضيفة علي برنامج “ قعدة ستات”، مع الإعلامية مروة صبري .

وقالت عفاف شعيب: زعلت أن شهيرة وسهير رمزي خلعوا الحجاب بعد فترة طويلة 22 سنة بعد العمر دا ليه تخلعوا الحجاب، هما حلوين بالحجاب ومن غيره، بس اللي يزعل يزعل، ربنا اللي بيحاسب العباد مش أنا، لما هتحط في القبر هبقى لوحدي وكل واحد حسابه لوحده.

كان أخر اعمال الفنانة عفاف شعيب هو مسلسل “ محارب ”، الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب:

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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