شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يوجه الشكر لوزارة الثقافة بعد قبول اعتذاره من منصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان إيهاب فهمى الشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بعد أن قبل اعتذاره من منصبة كمدير للمركز القومى للمسرح، التي تقدم بها منذ ما يقرب من شهر.

وقال عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: "كل الشكر لوزير الثقافه أحمد هنو وخالد جلال رئيس قطاع المسرح، وكل زملائى بالمركز القومى للمسرح فقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار فى العمل بمنصبى بتاريخ 3 نوفمبر 2024، وقد قبل اعتذارى من منصبى كل الشكر اعتباراً من اليوم ودائما جميعا فى خدمه الوطن".

بوست ايهاب فهمى

وكان قد أعرب النجم إيهاب فهمى، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل برغم القانون الذى يعرض حاليًا على قناة on وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجميع وعلى جميع منصات السوشيال ميديا.

وقال إيهاب فهمى لـ"الخليج 365": "الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه خاصة أن العمل يتناول قصة جديدة على الدراما المصرية".

وأضاف إيهاب فهمى اللوك الذى ظهرت به بشخصية المحامى شعبان في أحداث العمل يرجع إلى مذاكرتى للشخصية بشكل جيد، وبمساعدة زوجتى يسرا وجيه التي تدعمنى في كل شيء، لأنها تهتم بكل التفاصيل.

وتابع إيهاب فهمى: "أوجه الشكر لكل من شارك في العمل وجعله يستحق النجاح الكبير وتصدر حلقاته التريند طول الوقت، معربًا عن سعادته أيضًا بالعمل مع فنون مصر التي لم تبخل على العمل بأى شيء، مضيفًا أن الحلقات المقبلة تحمل عددًا من المفاجآت".