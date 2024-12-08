شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد تنضم لطاقم عمل مسلسلى ساعته وتاريخه ولام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة الشابة ياسمينا العبد طرح عدة أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزهم، مسلسل لام شمسية الذي يتم عرضه في السباق الرمضاني 2025، بالإضافة إلى جانب مشاركتها في مسلسل ساعته وتاريخه.

وتشارك ياسمينا العبد في مسلسل ساعته وتاريخه، في بطولة إحدى الحلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد داش، أحمد أمين، مريم الجندي، مايان السيد، أروى جودة، خالد أنور، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويعرض على قناة DMC.

ومؤخراً انضمت ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

يذكر أن ياسمينا العبد شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل مسار إجباري، العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.