ساعته وتاريخه.. مسلسل جديد عن جرائم حقيقية من واقع ملفات المحاكم المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - يُعَدُّ مسلسل "ساعته وتاريخه" واحداً من أبرز المسلسلات الجديدة، التي انطلق عرضها نهاية الأسبوع الماضي، وحظي بتفاعل جماهيري كبير، منذ الحلقة الأولى، حيث يُعرض بواقع حلقتين فقط أسبوعياً، ويتناول جرائم حقيقية من واقع ملفات المحاكم المصرية، وترصد كل حلقة جريمة مختلفة عن الحلقة الأخرى، بفريق عمل مستقل تماماً؛ ما يزيد من عنصر الترقب والإثارة والتشويق.

حالة جدل صاحبت المسسل قبل أيام من عرضه

مايان السيد تُجسد شخصية نيرة أشرف

أحمد أمين يُعيد تجسيد قضية بعد 25 عاماً من وقوعها

إشادات بالمواهب الجديدة

صاحب البرومو الدعائي للمسلسل، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية غضب أسرة الطالبة الراحلة نيرة أشرف، والمعروفة إعلامياً بـ"طالبة جامعة المنصورة" التي خسرت حياتها غدراً على يد أحد زملائها؛ إذ أبدت الأسرة انزعاجها الشديد من المسلسل، كون صُنَّاعه لم يتواصلوا معهم خلال فترة التحضير، واعتقادهم أن الأحداث ستكون مغايرة للحقيقة، وهددوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ ما ترتب على تلك الضجة تفاعل قطاع كبير من الجمهور مع الحدث، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وصارت هناك حالة شغف وترقب لمتابعة المسلسل، لمعرفة كيف سيُجرى تناول القضية، التي تحولت لـ"رأي عام" لحظة وقوعها.مساء الخميس الماضي، كان الجمهور على موعدٍ مع عرض الحلقة الأولى التي حملت اسم "تلصص"، وهي سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة، وشاركت مايان السيد بوصفها ضيفة شرف، حيث جسدت شخصية "نيرة"؛ إذ أبرزت معاناتها من زميلها الذي يطاردها، كونه يعيش في وهم "الحب"، إذ قدمت الساعات الأخيرة من حياتها قبيل إنهاء حياتها أمام مرأى الجميع على باب الجامعة.ولاقت الحلقة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وعلى رأسهم أسرة "نيرة" التي خرجت على "السوشيال ميديا" دون حالة الغضب التي سيطرت عليهم قبل عرض المسلسل؛ إذ أكدوا أن الحلقة تناولت مأساة الضحية بنسبة 90%، ولم يظهروها بشكل مغايرٍ للحقيقة، فقد أعادت تلك الحلقة الأذهان إلى الجريمة الحقيقية التي وقعت قبل عامين، ووقوع عقوبة الإعدام على الجاني في النهاية.أما الحلقة الثانية، التي جاءت تحت عنوان "ساعة شيطان" كان الفنان أحمد أمين هو ضيف الشرف، حيث قدَّم جريمة حقيقية وقعت في مدينة الإسكندرية عام 1999، حيث تزوج من شابة تصغره بـ15 عاماً تقريباً، وكانت تعتدي عليه بشكلٍ مستمر، وربما ذلك لفارق السن، كما أنها شديدة الجمال، حتى دخل في نوبة غضب، وخرج على السيطرة، وقرر التخلص من زوجته، ووضع جثمانها في برميل أعلى السطوح، دون معرفة أحد، باستثناء والدتها التي أخفت الأمر، وكأنها ليست ابنتها، إلى أن تكتشف الابنة واقعة والدها في النهاية، وتقرر الإبلاغ عنه، ويُحكم عليه في النهاية بالحبس لمدة 7 سنوات فقط.ما يُميز هذا المسلسل، هو اعتماده على مواهب شابة جديدة، لم يسبق لها التمثيل من قبل، وهم كانوا جزءاً من برنامج اكتشاف المواهب "كاستينج" الذي قدمه المخرج عمرو سلامة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعُرض طوال الأسابيع الماضية عبر قناة dmc؛ إذ قررت الشركة تقديم المواهب في مسلسل قائم عليهم، بدعم من كبار النجوم.

ونجح الشباب الجدد في لفت أنظار الجمهور، ولا سيما الثلاثي أمنية باهي، سلمى عبد الكريم، لميس محمود؛ إذ نلن إشادات واسعة من قبل النقاد وبعض الفنانين، وكذلك الجمهور؛ إذ قال الفنان أحمد أمين، عبر صفحته على "فيس بوك": "قال إيه بيجيبوا ضيف الشرف عشان يفيد الشباب والمواهب الجديدة.. أنا اللي كنت ضيف ليا الشرف قدام بطلة الحلقة لميس.. بنوتة قمر وفنانة شاطرة جداً استفدت منها واستفدت من التجربة كلها مع الشباب.. كل واحد منهم شايل حلقة مع مساندة نجم.. تجربة لذيذة في مسلسل ساعته وتاريخه.. ومبروك علينا نجوم مصريين جداد"، فيما أشاد الفنان نور محمود، بموهبة "أمنية"، واصفاً إياها بأنها تمتلك حضوراً طاغياً أمام الكاميرا.

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