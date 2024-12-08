"بيقللوا مني واحنا مش في محل عطارة".. القصة الكاملة لخلاف محمد رمضان وكزبرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - أثار النجمان محمد رمضان وأحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تبادل التصريحات بين الطرفين؛ الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكلٍ واسع ما بين مؤيدٍ ومعارض لما يحدث.

بداية الأزمة بين محمد رمضان وكزبرة

تصاعد الخلاف بين رمضان وكزبرة

رد محمد رمضان على كزبرة -الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب رمضان على إنستغرام

بدأت الأزمة بين محمد رمضان ومنذ نحو عام، بعد أن قامبحذف أغنيةوهي أغنية "خمسة"، بسب مشاكل متعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛ الأمر الذي أثار استياء، ولكنه لم يعلق على الأمر وقتها، ليعود الخلاف ويظهر من جديد مع العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2"، عندما سأل أحد الصحفيينعن حقيقة وجود خلاف بينه وبين النجم؛ ليكون ردمفاجأة ويثير جدلاً، حيث استعان بأغنية: "حبيبي لو زعلان، البحر هناك مليان"، في إشارة ساخرةوخلال حضورلأحد المؤتمرات، سأله أحد الصحفيين عن خلافه مع كزبرة؛ ليكون ردمفاجأة ويرد بسخرية قائلاً: "بلاش السؤال دا احنا في مكتبة محترمة مش في محل عطارة"، في إشارة واضحة للسخرية منأدت إلى تصاعد الخلاف.

واطلعوا على: محمد رمضان يجتمع مع ليدي جاجا وترافيس سكوت في مهرجان غنائي وهذه تفاصيله

رد كزبرة على محمد رمضان: بيقللوا مني وبيتريقوا عليا

تصريح كزبرة -الصورة من حسابه على إنستغرام

ولم يتأخربالرد على، حيث نشر رسالة من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، جاء فيها: "أول حاجة الحمد لله على نعمة ربنا عليا وحبكم ورسايلكم الجميلة اللي بتوصلني ورد الفعل الجميل منكم على فيلم الحريفة 2. كلام كتير نفسي أقوله وأعبر بيه ليكم. في كلام تاني مهم محتاج أقولهولكم الستوري الجاية".وتابع: "والله ياجماعة الكلام ده نفسي أقوله من بدري بس حاسس إن ده وقته أنا مش عارف ليه كل لما أنجح في ناس بتحاول تطلَّع صورتي وحشة أنا بجد نفسياً مبقتش قادر، وبقالي فترة كبيرة كل لما أعمل حاجة حلوة مبقتش عارف أتبسط بيها ونفسياً مش أحسن حاجة".

وأضاف: "ربنا اللي عالم الواحد كل اللي يهمه إنه يقدم حاجة تعجبكم وتسعدكم بس في ناس بتتعامل مع اللي بيقدم حاجة كوميدية علي أساس إنه شخص تافه مش موهوب والواحد عشان بيتعامل بطبيعته ومش بيتصنع بتحاولوا تشوفوا إزاي تطلعوا فيه عيب قدام جمهوره وإخواته اللي بيحبوه.. زي إن يتنسبلي كلام مقلتهوش أو يتقلل مني بحاجات قديمة عملتها، وأحياناً بتوصل للتريقة على اسمي".

وأكمل: "بمجرد ما بعمل حاجة حلوة وتعجبهم أنا مش عارف ليه وده السبب اللي ببيخلي إنسان طيب أول ما ينجح يتحول لإنسان عنده نقص وعنده حرب مع كل اللي حواليه زي ناس كتير نجحت، وبقوا يتعاملوا بنرجسية عشان يعرفوا يتعاملوا مع الواقع، فأنا ياجماعة مش عايز أوصل للمرحلة دي أنا عايز أبقي إنسان طيب وفي حالي واشتغل على نفسي وأقدملكم فن يعجبكم ويبسطكم هو ده هدفي فبلاش تتعاملوا مع الواحد بأسلوب هو مش حبه وشكراً لكل واحد بيدعمني من قلبه وأي حد بيحب اللي بقدمه أو حتى بينتقده بأسلوب كويس أنتم اللي تهموني. وشكراً".

رد كزبرة على محمد رمضان -الصورة من خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستغرام

واختتم كزبرة حديثه قائلاً: "في الآخر في قصص نجاح ملهمة كتير تستاهل الناس تتكلم عنها، ممكن تفيد، يمكن أكتر من قصة أحمد بحر كزبرة وإزاي وصل هنا، هكون أسعد كتير لو كان التركيز على شغلي مش على شخصي سواء بالإيجاب أو بالسلب، عشان أتعلم وأطور من نفسي في اللي جاي".

رسالة كزبرة -الصورة من حسابه على إنستغرام

يمكنكم متابعة بعد فيديو الزواج من كزبرة.. أسماء جلال النجمة الأكثر تعرضًا لشائعات الارتباط

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».