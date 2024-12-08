الاستعداد لـ حفل ماجد المهندس بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفله في موسم الرياض بنسخته الخامسة، بقيادة المايسترو مدحت خميس على مسرح محمد عبده أرينا بتاريخ 20 ديسمبر 2024. ونشر حساب روتانا لايف بوستر الحفل وشوق جمهور موسم الرياض وجمهور الفنان ماجد المهندس وكتب: "عيشوا لحظات من العمر مع صوت الحب، ضمن حفلات موسم الرياض، ليلة ماجد المهندس 20 ديسمبر، محمد عبده أرينا، خلوكم جاهزين".

جديد الفنان ماجد المهندس

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طرح قبل أيام الفنان ماجد المهندس أغنية بعنوان "ماني ذاك" من كلمات واحد وألحان وليد الشامي. كما استطاع المهندس أن يحقق بجدارة أكثر من مليوني مشاهدة على روتانا يوتيوب، وأيضاً ترند أول على اليوتيوب في السعودية على أغنيته التي طرحها مؤخراً بعنوان "خذ عيوني" وهي ‏من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ومن ألحان أحمد الهرمي‬.

آخر حفلات الفنان ماجد المهندس

أحدث كليب لماجد المهندس تم تصويره

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وكان آخر حفل للفنان ماجد المهندس في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في أبوظبي، وذلك ضمن مهرجان الشيخ زايد في ليالي الوثبة وكان بتاريخ 16 من نوفمبر 2024.أما أحدث كليب صوره الفنانفهو أغنية "الجو" الذي قام بإخراجه المخرج اللبناني فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي، واستطاعت الأغنية أن تحقق أصداء جيدة لها، كما أنها تصدرت قائمة الأكثر تداولاً في عدة دول خليجية، منها: المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الكويت، والعراق وقتها.للمزيد من الأخبار: بالفيديو تقليد أحمد الهرمي في "ستديو 23"

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