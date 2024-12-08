رمضان 2025: صابرين زوجة مراد مكرم في مسلسل خانة فاضية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - تواصل الفنانة صابرين التحضيرات الخاصة لمسلسلها الجديد "خانة فاضية" الذي تشارك به في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بالتعاون مع المخرج شادي أبو شادي، حيث ستطل على جمهورها بشكلٍ جديد تماماً.

صابرين أم لولدين في "خانة فاضية"

انطلاق التصوير نهاية ديسمبر الجاري

علمت "الخليج 365" أن صابرين ستظهر خلال أحداثبدور أم لولدين، ويُجسدان دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".تعاقد الفنان مراد مكرم على المُشاركة في "" خلال الأيام الماضية، وسيظهر في دور زوج، ومن المُقرر انطلاق التصوير نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يواصل المخرج شادي أبو شادي معاينة أماكن التصوير بالتزامن مع تسكين باقي الأدوار.

صابرين تترقب عرض "إقامة جبرية"

وفي سياقٍ آخر، تترقب الفنانةطرح مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" في شهر يناير المقبل، عبر منصة "واتش إت"، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل، تجاوزت عاماً كاملاً، والعمل بطولة: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي،، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج. وتجسدخلال الأحداث شخصية والدة محمد الشرنوبي، وتعمل طبيبة نفسية مسؤولة عن علاج هنا الزاهد؛ التي تعاني من اضطرابات نفسية.

مسلسل "إقامة جبرية" يسجل التعاون الأول الذي يجمع الفنانة صابرين بزوجها المنتج اللبناني عامر الصباح بعد إعلان زواجهما فى يونيه الماضي، حيث جاء هذا التعاون بعد زواجهما مباشرة، ولا سيما أنهما تزوجا أواخر العام الماضي، وأعلنا عن الزيجة في شهر مايو الماضي، وتحديداً بعدما ظهرا معاً للمرة الأولى في حفل زفاف الفنانة ريم سامي.

صابرين وزينة في "بنات الباشا"

انتهتمؤخراً من تصوير فيلم "بنات الباشا" المُقرر طرحه في دور العرض خلال وقت لاحق من 2025، وهو بطولة: زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل، مدير التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور أحمد شاكر خضير، الملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

وحسب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، تدور الأحداث داخل مركز تجميل يضم حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، المرض والموت، الحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.

آخر أعمال صابرين

يُعَدُّ مسلسل "مسار إجباري" آخر أعمال الفنانة، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، وقدمت من خلاله دور والدة عصام عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وأبطاله: عصام عمر، أحمد داش،، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

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