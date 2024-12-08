ماذا قال حكيم جمعة عن تقديمه لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - عبَّر الفنان حكيم جمعة عن سعادته بالتجربة الأولى في تقديم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالنسخة الرابعة على مسرح ميدان الثقافة الذي انطلق منذ أيام، ونشر عدداً من الصور بحسابه على الإنستغرام عن مشاركته حيث كتب: "شعور لا يوصف إنك تفتتح النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مهبط رأسك ونقطة بدايتك، البلد في جدة، شكراً لكم على الليلة الرائعة".

حكيم جمعة مع دانيلا رحمة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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نشر حكيم جمعة مجموعة من الصور التي جمعته مع الفنانه دانييلا رحمة في حفل الافتتاح، وعلق وكتب: "الطاقة داخل القاعة ليلة افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كانت جداً رهيبة وكأنك قاعد وسط أصحابك، تشرفنا أنا والفنانة المتألقة دائماً دانييلا رحمة في افتتاح المهرجان في نسخته الرابعة وفي مقره الجديد".

وتُعد تجربة تقديم حكيم جمعة للحفل مميزة، حيث جمعت بين حبه للسينما والفن وانتمائه لمدينته الأم جدة.

إقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة التاريخية

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تزامن اختيار حكيم جمعة لتقديم الحفل مع عودة مهرجان البحرالأحمر السينمائي إلى حضنه الأساسي في وسط البلد، بصفته ابن مدينة جدة وعاشقاً لتاريخها وحاضرها جاءت في كلمة في بداية الحفل لتركز على نشأته في المدينة الأم وأحلامه التي نقلته من مجال الطب إلى عالم السينما والتمثيل، والأرض الخصبة التي فتحت الأبواب لكل المبدعين في المملكة العربية السعودية.

كما كشف حكيم جمعة في معرض الحديث عن تجربته الأولى في تقديم حفل الافتتاح قائلاً: "كنت متشوقاً لهذه التجربة منذ النسخة الأولى للمهرجان بصفتي ابن جدة وترعرت فيها، كما خضت أول تجربة سينمائية لي في هذه المدينة من خلال تقديم فيلم من إخراجي، وكانت تجربة سوريالية".

أما عن الرسالة التي أراد إيصالها من خلال كلمته في المهرجان أضاف قائلاً: "ركزت على ضرورة مواجهة الصعوبات التي تقف في طريق تحقيق الأحلام، وأن هذا الطريق ليس سهلاً وسلساً على الإطلاق، فالصعوبات هي جزء من الرحلة، لذلك يجب عدم الاستسلام لليأس والمثابرة".

وتحدث حكيم جمعة عن ثنائية التقديم مع دانييلا رحمة التي تجمعه بها معرفة سابقة عن طريق الفن، مثنياً على أدائها وثقافتها الفنية التي ترجمتها على المسرح بتناغم معه.

أعمال قادمة للفنان حكيم جمعة

آخر فيلم عُرض لـ حكيم جمعة

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ويستعد الفنان حكيم جمعة الفترة الحالية إلى تحضير لعمل سينمائي جديد سيكشف عن تفاصيله قريباً، تجربة يخوضها لأول مرة وهي إخراج مسلسل.قد ترغبين في معرفة حكيم جمعة لـ الخليج 365: سعيد بإدارة جلسة نقاش مع ويل سميث ...وكان آخر فيلم عُرض للفنانهو فيلم "أحلام العصر" من ﺇﺧﺮاﺝ فارس قدس ومن بطولة كلٍ من الفنان صهيب قدس،، فاطمةالبنوي، إسماعيل الحسن، محمد بخش، وبراء عالم.

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