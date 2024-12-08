رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل بالدم لـ ماغي بوغصن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - شوقت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن جمهورها ومحبيها لمسلسلها الجديد "بالدم" الذي سوف تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025. ويجمع العمل نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم ماغي بو غصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، والعمل من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف ندين جابر.

ماغي بوغصن تروج لمسلسلها الرمضاني بالدم

View this post on Instagram A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)

طرحت ماغي بوغصن البرومو التشويقي الأولعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، الذي ظهرت من خلاله وهي توجه سؤال لمتابعيها عن المعني الحقيقي للعائلة "عم تسألوني شو يعني عيلة"، لتترك إجابته للنجوم المشاركين في المسلسل، الذين ظهروا واحداً تلو الآخر وهم يضعون إجابات مختلفة من وجهة نظرهم للسؤال المطروح.

يمكنكم قراءة.. ماغي بو غصن: استلهمت شخصية يسار من رضوى الشربيني

مشاركة درامية سابقة

جدير بالذكر، أن الفنانةكان لها حضور في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "ع أمل" الذي تدور أحداثه حول مذيعة مشهورة تُدعى "يسار"، بعد أن كرَّست حياتها في محاولة منها لكشف الستار عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، تجد نفسها غارقة في كواليس مظلمة مع أحداث صادمة تعود بها إلى ماضيها. مسلسل "ع أمل" شارك في بطولته، بجانب، عددٌ آخر من النجوم، وهم: بديع أبو شقرا، مهيار خضور، إلسا زغيب، عمار شلق، كارول عبود، والعمل من إخراج رامي حنا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».