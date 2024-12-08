تأثر وبكاء منى زكي خلال جلستها الحوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ما علاقة أحمد زكي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - تأثرت الفنانة منى زكي وبكت خلال تذكرها الفنان الكبير أحمد زكي في كواليس آخر أفلامه، وهو فيلم "حليم" الذي جمعهما، وذلك بسب مرضه وحالته الجسدية، موضحة أنها كانت من أصعب أيامه.

منى زكي عن أحمد زكي: كان عايز يموت أمام الكاميرا

على هامشبدورته الرابعة، والمقامة في مدينة جدة التاريخية، من يوم الخميس الماضي 5 ديسمبر وتستمر فعالياته حتى يوم 14 من الشهر نفسه، حلت الفنانةضيفة الإعلامي والناقد أحمد عياد، في جلسة حوارية بمناسبة منحها جائزة اليسر الفخرية من المهرجان.

وخلال الجلسة تذكرت منى زكي أعمالها مع كبار النجوم والمخرجين، وكواليس هذه الأعمال ومواقف لا تُنسى حدثت معها، وتأثرت وبكت عندما تحدثت عن الفنان الراحل أحمد زكي، والتي اجتمعت معه في أكثر من عمل، أولها في بدايتها في "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وآخرها آخر أعماله فيلم "حليم".

وقالت منى عن أحمد زكي: "المرض وحش وهو كان عايز يموت قدام الكاميرا"، مشيرة إلى أنه هو من رشحها للفيلم قائلاً: "مثلتي دور ابنتي في اضحك الصورة تطلع حلوة، ثم دور زوجتي في أيام السادات، وأريد أن ترى الناس علاقتنا الحقيقية على الشاشة وهي أنا فنان كبير وأنتِ معجبة بي، وهذا ما سيظهر على الشاشة".

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وبعد تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اختارت منى زكي فيلمين لترميمهما، وكان أحد اختياراتها هو فيلم "شفيقة ومتولي" لسعاد حسني وأحمد زكي، حيث قالت: "سعاد حسني أيقونة وأنا من عشقها، وأعتقد أن مفيش حد مبيحبش سعاد حسني".

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منى زكي تشيد بموقف للكاتب وحيد حامد

تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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كما تذكرت كواليس فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" قائلة إن العمل مع الكبار له تقدير، وإن فريق الفيلم الأستاذ، الفنانة سناء جميل، وليلى علوي انتظروها بعدما تعرضت لحادث هي والفنانة رانيا فريد شوقي، حيث تعرضت لكسر فى الظهر وظلت 8 أشهر وفوجئت بالراحل وحيد حامد يتصل بها للاطمئنان على صحتها ويؤكد لها أنهم ينتظرونها لبدء الفيلم.شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، تكريماً خاصاً للفنانة منى زكي التي حرصت على توجيه رسالة شكر إلى زوجها النجم أحمد حلمي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.

وفور صعودها على المسرح ألقت كلمة خاصة عبرت من خلالها عن سعادتها بحصولها على هذا التكريم، وأكدت أن حب الفن موجود في تكوين كل مصري، بداية من عصر القدماء المصريين الذين كانوا يعبرون عن أنفسهم بالرسومات على جدران المعابد وحتى تطور الفن الذي نعيشه الآن، وأكدت على اعتزازها بكونها امرأة مصرية وعربية محبة للفن ونشأت في منطقة غنية بكل أشكال الفنون.

ووجهت منى زكي رسالة شكر خاصة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأشادت بدور المملكة العربية السعودية في دعمها للفن والفنانين، وحرصت على إهداء التكريم الذي حصلت عليه لكل صناع الأعمال الفنية سواء فنيين أو مخرجين ومؤلفين لدورهم الكبير في خروج العمل بأفضل شكل.

وأنهت حديثها برسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكدت أن الفضل في نجاحها يرجع لإيمانه بموهبتها ودعمه الكبير والمستمر لها خلال مشوارها الفني، ومازحته قائلة إنها كتبت كلمة الشكر حتى لا تنساها كما حدث في تكريم سابق.

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