شاهدوا: ماذا قالت سمر شِشّة‎ عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - شاركت الفنانة سمر شِشّة متابعيها إطلالتها وحضورها لأول يوم من السجّادة الحمراء ضمن الحفل الافتتاحي للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ونشرت عدداً من الصور والفيديوهات لها لوصولها جدة وتحضيراتها.

هكذا علقت سمر ششة على تواجدها بحفل افتتاح مهرجان البحر الحمر السينمائي

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علقت شِشّة على الصور والفيديوهات وكتبت: "من ليلة الافتتاح. ليلة سريعة من ليالي البحر الأحمر في عروس البحر الأحمر تسكن قلبي وتسري في وريدي، ذهبت وكلي شجون وعدت وكلي شجون، أمر بفترة ولله الحمد مجزية ومليئة بالانشغالات الكفيلة بأن تنقلني للمرحلة القادمة من حياتي إن شاء الله".

وأضافت: "وفي مراحل الانشغال والتنقل الكثير جغرافياً، وشعورياً، وفكرياً ومهنياً، الحرص على الحصول على الراحة حتى وإن لم أشعر بأنني أحتاجها في اللحظة بات من أولوياتي، كمن يدخل سباقاً ويحرص على ألا يستهلك كل طاقته في ال10 دقائق الأولى وينهار على نهاية السباق".

ثم واصلت وكتبت شِشّة: "كنت أحاول تقييم إن كانت هناك جدوى من حضوري لحفل افتتاح النسخة القائمة من مهرجان البحر الأحمر، وما سوف يضيف أكثر لصناعة الأفلام في بلدي الحبيب، على السجاد الأحمر، أم التركيز على العمل وعدم استهلاك كل طاقتي، وبالرغم من التعب والدوشة والقلق والأرق لم أستطع أن أفوت هذه الدورة بالتحديد"، الدورة المقامة في البلد للمرة الثانية، مسترجعة فيها ذكريات الدورة الأولى التي لن أنساها طيلة حياتي"، واختتمت: "رحت عشان جدة، وأهل جدة، وأحباب جدة، جدة ترد الروح ".

آخر أعمال الفنانة سمر ششة السينمائية

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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وكان آخر فيلم عُرض في دور السينما للفنانة سمر ششة فيلم "إلى ابني"من ﺇﺧﺮاﺝ وﺗﺄﻟﻴﻒ ظافر العابدين، ومن بطولة الفنان ظافر العابدين، إبراهيم الحساوي،، آيدا القصي، خيرية نظمي، وسارة اليافعي.هذا وقد شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر الدولي بدورته الرابعة 2024، حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العرب والعالميين، ومنهم نجوم هوليوود، بوليوود، تركيا، تايلاند وغيرهم من رواد السينما.

ويعرض المهرجان 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرضاً عالمياً أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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