ميمي جمال تجسد دور والدة 5 نجوم في 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - تستمر الفنانة ميمي جمال في تواجدها المكثف بالأعمال الفنية منذ عودتها إلى الساحة الفنية نهاية عام 2021 عقب انقطاع دام 6 سنوات كاملة وتحديداً بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، حيث شاركت في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأصبحت من أكثر الفنانات المطلوبة وخاصة في دور أم البطل أو البطلة.

ميمي جمال والدة هنا الزاهد في فيلم "ري ستارت"

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والدة محمد رجب للمرة الثالثة

ضيف شرفة "الفستان الأبيض" في صالات السينما

تشارك ميمي جمال في بطولة أكثر من عمل في السينما والدراما تعمل على تصويرها في الوقت الحالي لعرضها في عام 2025، وتجسد خلال هذه الأعمال دور والدة البطل أو البطلة، حيث تلعب شخصية والدة الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسني والذي انتهى تصويره ومقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2025.تشارك أيضاً في بطولة فيلم "وفيها إيه يعني" الذي يقوم ببطولته ماجد الكداوني، غادة عادل وأسماء جلال، وتجسدخلال أحداثه دور والدة البطلة غادة عادل، ومن المقرر عرض الفيلم العام المقبل 2025، فيما تعمل على تصوير دورها في مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تستكمل في أحداث الجزء الثاني شخصية نجاة التي قدمتها في الجزء الأول، وتظهر في دور والدة هدى الأتربي.تلعبدور الأم في عمل رابع مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وهو "الحلانجي"، حيث تظهر في الأحداث بشخصية والدة محمد رجب، ليكون هذا العمل الثالث الذي تجسد فيهدور والدة محمد رجب بعدما قامت بالشخصية خلال أحداث فيلم "محترم إلا ربع" الذي عُرض عام 2010، وبعد ذلك مسلسل "مشوار الونش" العام الماضي 2023.الفنانةترتبط أيضاً بتصوير مسلسل بعنوان "زمالك بولاق" مكوّن من 15 حلقة وتلعب في أحداثه شخصية والدة الفنان باسم سمرة، والعمل يشارك في بطولته خالد الصاوي وعبير صبري، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "كامل العدد" الموسم الثالث بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة والمقرر عرضه في شهر رمضان 2025.يُذكر أنتظهر كضيفة شرف خلال فيلم "الفستان الأبيض" الذي انطلق في دور العرض يوم 6 نوفمبر الماضي بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي خلال شهر أكتوبر الماضي، والفيلم بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، إنجي أبو السعود، سلوى محمد علي، ولبنى ونس وضيفة الشرف أروى جودة، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف.

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